批賴清德鼓動群眾「黑道圍事」　蕭旭岑嘆：從程序問題上升反中

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院周二將繼續審查國會改革相關修法，恐是最後一戰，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，若藍白版本修正通過，民進黨團一定會提釋憲。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（27日）接受專訪時直言，就算通過國會改革法案，行政院還有釋憲、提覆議很多種方式，現在國民黨的議事程序是完全沒問題了，但他們還是發動、鼓動群眾，「這是黑道圍事！」已經從原先質疑程序問題，後來上升到反中問題了。

蕭旭岑強調，執政黨今天要動員群眾，必須要慎思，尤其是總統賴清德剛上任沒有多久，就要讓國會就這樣被民眾衝進去嗎？而民進黨原先質疑程序問題，後來上升到反中問題，但舉手表決是在議事規則第三十五條明定，賴總統當過那麼多年的立委，怎麼可能會不知道？賴清德和柯建銘一定完全清楚，現在國民黨的議事程序是完全沒問題了，但他們還是發動、鼓動群眾，這是黑道圍事。

蕭旭岑呼籲，立法院外群眾若阻擋國會改革法案，就是民進黨政府的協力者，協助掩蓋他們疫苗採購、開放萊豬等眾多對民生負面的弊端與政策。如果國會有聽證調查權，就可以去調查，所以民進黨要阻止這個破口，「你們就是被民進黨動員出來阻止在野黨去查這些弊案的破口，你們要成為執政黨的協力者嗎？」