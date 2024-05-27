質疑「青鳥行動」正當性　蕭旭岑：過去民進黨強推法案有抗議嗎

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院審議「國會改革法案」進入尾聲，國民黨表示28日就要將法案全數過關，民團與抗議人士則回應，「青鳥行動」將再次包圍立法院，民進黨總召柯建銘也喊話台灣人民站出來。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（27日）表示，執政黨要發動群眾對國會施壓，是要達到什麼目的？要讓民眾衝進立法院嗎？並反問集結民眾，「過去八年民進黨用國會多數暴力輾壓在野黨時，包括前瞻預算、一例一休、沒收公投法，以及通過危害人民健康的萊豬時，你們有到立法院旁邊嗎？」

蕭旭岑今日上午接受「千秋萬事」專訪時指出，很遺憾總統賴清德才上任不到一周，國內已經撕裂成兩半了，在青島東路集結的民眾，嘴上講反對的是程序，事實上卻是反中。過去執政黨很少發動群眾上街，民進黨團總召柯建銘還說「青鳥飛入議場」，所以你們要讓群眾衝進國會嗎？「你們是執政黨，靠烙人監督在野黨，正當性已經打了九折。」

蕭旭岑表示，今天1月13號選擇在野黨是國會多數，且所要過的國會改革法案也是12年前林佳龍、鄭麗君、尤美女所提過的，且當時還更嚴苛，但現在卻用認知戰，動用那麼多人包圍立法院。

蕭旭岑表示，他看到很多朋友在臉書表達藐視國會，心裡很難過，「很多以前中立的同學，下班都還跑去立法院，我很尊重大家行使公民權的意志，但我想問一句，過去八年民進黨用國會多數暴力輾壓在野黨時，包括前瞻預算、一例一休、沒收公投法，以及通過危害人民健康的萊豬時，你們有到立法院旁邊嗎？」甚至還看到一些高中生跟小學生跑到青島東路，「我真的很想問他們，你知道你們在反對什麼嗎？」

蕭旭岑說，2014年執政黨是國民黨執政，所以林飛帆那些人衝進立法院，頭大的是執政黨、是馬英九，如果今天要讓民眾衝進立法院，頭大的是誰？還是覺得這樣也好？他真的很擔心，他要呼籲賴清德總統和柯建銘講清楚，「你發動群眾對國會施壓是要達到什麼程度？是要表達你們的訴求？」

