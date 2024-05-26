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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德盼「諒解」藝人表態　學者陳方隅：柔性試探

▲▼民主進步黨今（26）日辦理全國黨代表暨地方主委選舉黨員投票，黨主席賴清德上午十點，由台南市長黃偉哲、立委委員陳亭妃、郭國文、林俊憲、台南市黨部主委潘新傳及地方黨公職陪同下前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／民進黨提供）

▲總統賴清德今日談話內容引發討論。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對近日多名台灣藝人表態支持「一個中國」，發表「我們中國人」等言論，總統賴清德今（26日）表示，希望國人給予諒解，引發社會關注。東吳大學政治學系助理教授陳方隅指出，賴清德以柔性的方式回應，是一種試探，因為不可能整天都在扮黑臉，這是一種回應的策略。

陳方隅指出，藝人被迫表態，源頭就是中共的恐嚇，中共長期以來一貫的手法就是逼迫全世界的私人企業、商業公司都必須表態。他認為，賴清德今日的談話，是以一個溫暖的方式去包裝這件事，這份聲明中清楚談到壓力來自中國，雖然中共一定不會領情，但以賴清德剛上任的狀況來說，這樣的方式展現高度，也是一次不錯的嘗試。

陳方隅表示，有些人可能會不贊同賴清德的談話，但能不能諒解這些表態的藝人是個人的選擇，民主社會本來就是容納多元的聲音。他說，賴清德呼籲國人諒解，每個人心中也有各自的判斷，這些藝人在選擇去中國的時候，其實也就是做出自己的選擇，每個人也都可以自行判斷要不要繼續支持，因此，會有人不贊同賴清德的呼籲也是正常的狀況。

陳方隅表示，他是五月天的歌迷，看到這樣的事其實非常失望，但現實就是如此，面對統戰台灣應該要有相對應的具體措施，無論在政策、論述面，都必須讓民眾更了解中共統戰的本質，因應未來可能還會發生的事。他認為，大選前《路透社》就報導中共施壓五月天表態，現在表態的背後，其實是有很多複雜因素在拉鋸。

至於馬英九基金會執行長蕭旭岑今日談到，「自稱我們中國人有何不對」，陳方隅表示，認同自己是中國人、中華民族，必須是在沒有脅迫的狀況下說出來，賴清德今日的談話是針對被迫講的情況下，要理解、要體諒，五月天是被迫講的，而馬英九、蕭旭岑這種為統戰宣傳的，就是中共的在地協力者，根本沒有資格去罵別人。

陳方隅最後也呼籲，中共不會改變其兩手策略，不管做什麼很難去改變中共，台灣要站穩自己的腳步，加強自我防衛力量加強跟國際盟友的關係，這是要持續去做的。

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