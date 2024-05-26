賴清德盼「諒解」藝人表態　學者陳方隅：柔性試探

▲總統賴清德今日談話內容引發討論。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對近日多名台灣藝人表態支持「一個中國」，發表「我們中國人」等言論，總統賴清德今（26日）表示，希望國人給予諒解，引發社會關注。東吳大學政治學系助理教授陳方隅指出，賴清德以柔性的方式回應，是一種試探，因為不可能整天都在扮黑臉，這是一種回應的策略。

陳方隅指出，藝人被迫表態，源頭就是中共的恐嚇，中共長期以來一貫的手法就是逼迫全世界的私人企業、商業公司都必須表態。他認為，賴清德今日的談話，是以一個溫暖的方式去包裝這件事，這份聲明中清楚談到壓力來自中國，雖然中共一定不會領情，但以賴清德剛上任的狀況來說，這樣的方式展現高度，也是一次不錯的嘗試。

陳方隅表示，有些人可能會不贊同賴清德的談話，但能不能諒解這些表態的藝人是個人的選擇，民主社會本來就是容納多元的聲音。他說，賴清德呼籲國人諒解，每個人心中也有各自的判斷，這些藝人在選擇去中國的時候，其實也就是做出自己的選擇，每個人也都可以自行判斷要不要繼續支持，因此，會有人不贊同賴清德的呼籲也是正常的狀況。

陳方隅表示，他是五月天的歌迷，看到這樣的事其實非常失望，但現實就是如此，面對統戰台灣應該要有相對應的具體措施，無論在政策、論述面，都必須讓民眾更了解中共統戰的本質，因應未來可能還會發生的事。他認為，大選前《路透社》就報導中共施壓五月天表態，現在表態的背後，其實是有很多複雜因素在拉鋸。

至於馬英九基金會執行長蕭旭岑今日談到，「自稱我們中國人有何不對」，陳方隅表示，認同自己是中國人、中華民族，必須是在沒有脅迫的狀況下說出來，賴清德今日的談話是針對被迫講的情況下，要理解、要體諒，五月天是被迫講的，而馬英九、蕭旭岑這種為統戰宣傳的，就是中共的在地協力者，根本沒有資格去罵別人。

陳方隅最後也呼籲，中共不會改變其兩手策略，不管做什麼很難去改變中共，台灣要站穩自己的腳步，加強自我防衛力量加強跟國際盟友的關係，這是要持續去做的。