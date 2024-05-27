吃到飽燒肉店陷阱多！前員工揭店家「3心機」　這時間肉質才新鮮

▲前燒肉店員工建議民眾用餐時間挑在下午過後，確保能吃到新鮮的烤肉。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

不少饕客熱愛吃日本燒肉，享受昂貴的頂級和牛，但小資族相對會選性價比較高的平價吃到飽燒肉店享用。不過，近日一名日本前燒肉店員工透露吃到飽餐廳各種暗藏的「小心機」，讓外界一探業界內幕。

根據日本媒體《日刊SPA！》報導，前燒肉店員工村田武（化名）曾在一家知名連鎖燒肉店工作，熟知餐廳菜單、食材和員工話術等業內操作，他也大方分享這些業內才知道的祕辛，讓顧客了解背後暗藏的陷阱與小心機，雖然台日兩國的燒肉店營運模式不盡相同，但有些注意事項仍能提供台灣消費者參考。

1.「售罄」品項可能仍有食材：村田武指出，儘管燒肉店聲稱「吃到飽」，但如果顧客數量超出預期，店家擔心部分食材會供不應求，有時即使仍有庫存也會標示「賣完」。這種「假賣完」的情況通常出現在既可以單點又能選擇吃到飽方案的餐廳。村田武建議，如果遇到某些品項很快售空，建議直接詢問店員，對方可能會提供替代方案或優惠折扣。

2.不要相信「人氣菜單排行榜」：一些餐廳菜單中常看到列出「十大最受歡迎」菜色，但這背後可能有其他意圖，許多餐廳的菜單排名並非基於菜餚的受歡迎程度，而是主要依據餐廳想推銷的菜餚。雖然前3名通常是熱門菜色，但第6名以下排名的菜色可能與實際受歡迎程度無關，甚至可能只是利潤較高的品項。

3.用餐時間因店家而異：吃到飽餐廳通常有用餐時間限制，不過，各餐廳對於最後點餐和用餐時間的規定可能有所不同，村田武表示，他習慣在吃到飽餐廳的最後點餐時間前與顧客閒聊，因為他觀察到，如果客人邊吃邊聊天，用餐時間往往會過得很快。

面對非吃到飽的顧客，村田武通常不會特別提醒用餐時間的限制，他擔心顧客會因為時間限制而感到焦慮，無法盡情享用美食，只有當顧客可以安心用餐，才會多多點餐。

最後，為了吃到最新鮮的肉品，村田武建議民眾避免在餐廳剛開始營業時用餐，由於冷凍肉品需要時間解凍，因此在餐廳剛開始營業時，顧客可能吃到的是前一天解凍的肉品。村田武建議，用餐時間最好選擇在下午之後，以確保肉品的新鮮度。不過，村田武也補充說明此方法可能因餐廳的規模和地點而有所差異，僅供參考，具體情況仍需視餐廳而定。



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