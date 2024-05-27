濃煙+黏著性焦油奪命！新竹2勇消殉職　分隊長：沒遇過這麼嚴重

記者陳凱力、楊永盛、黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹市東區慈雲路大樓26日深夜10時55分傳出火警，造成2名勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)不幸殉職，2人的裝備、衣服全被燻得焦黑。殉職消防隊員的分隊長陳佳民表示，火場內飄散的濃煙內都含有黏著性的焦油，過去也不是沒有遇到，但從來都沒有「這麼嚴重的」。

▲金山分隊長陳佳名說明狀況。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳佳名說，當時李、周2人接受命令、揹著氣瓶全副武裝準備前往8樓搜救，但由於大樓內部濃煙過大，視線完全被覆蓋，且濃煙中還含有黏著性的黑色焦油，焦油隨著煙霧飄散、附著在隊員的裝備、面罩上，導致視線、辨別方向更加困難。

▲陳佳名手上全是黑色焦油。（圖／記者楊永盛翻攝）

2名隊員11時50分受命進入火場，12時15分就透過無線電呼喊「May Day」求救，但來不及告知身分、地點就失去聯繫，警消直到12時55分才終於接觸到2人，但當時均已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後李於1時46分宣告不治、周則於1時55分宣告無效身亡。

陳佳民表示，2名殉職同仁的衣服、裝備全部變得焦黑，研判是焦油附著、擋住面罩，過去雖也有發生過類似狀況，但從未見過如此嚴重，2名隊員最終因濃煙、焦油而產生空間迷航，在氧氣瓶耗盡下拔除面罩，倒臥梯間殉職。

▼2名殉職消防裝備已被燻得焦黑。（圖／記者黃彥傑翻攝）