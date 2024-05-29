彰化金融機構3年阻詐10.7億！受害人匯款理由「買屋修繕」居冠

▲民眾匯款理由以買屋修繕最多。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法花樣百出，彰化縣警局統計，金融機構近3年攔阻詐騙2667件、金額10億7千萬元，匯款理由前3名以買房或房屋裝潢修繕、親戚朋友借錢、償還貨款或貸款等，行員及員警還經常遇到民眾態度惡劣、抱怨多管閒事，為了保住人民辛苦血汗錢，警方強調，惟有大家共同努力，才能共同阻詐。

警方表示，日前有1名謝姓阿公拿老妻500萬元的保單，貸款320萬元要匯款購買黃金，等黃金漲價後再賣出獲利，行員見貸款金額龐大，跟他說「這是假投資詐騙手法」，老阿公不停的抱怨行員多管閒事，等警方到來，才提供手機訊息，並通知家屬前來，及時成功阻詐。

彰化縣警局指出，統計去年民眾受詐臨櫃匯款，針對行員關懷提問回復理由，以買房或房屋裝潢修繕55件、親戚朋友借錢51件、償還貨款或貸款25件高居前3名。

阻詐成功與否的關鍵，在於行員是否能夠識破詐騙集團教導民眾的說詞，平日員警走訪轄內金融機構，宣導最新詐騙手法與攔阻失敗案例，讓行員能保持警覺，對於每一位辦理臨櫃業務的民眾多一份關心，並且細心觀察，就能從中發覺潛在詐騙被害人，並即時通報警察到場，順利攔阻詐騙。另外，民眾若在臨櫃時一直盯著手機，也可能是接受詐團的指引，他們也要求金融機構提高警覺。

彰化縣警局統計，今年1至4月攔阻金額1億1769萬426元，攔阻成功率較去年同期提升10.81%，顯示金警聯合打擊詐騙頗有成效；縣長王惠美昨天即針對成功攔阻民眾遭詐騙、協助破案有功的金融機構行員及員警等42人，頒發獎牌及禮券，感謝他們對於打詐工作的貢獻。