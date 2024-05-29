矽品斜對面...彰化和美彩券行開出1億元大樂透　幸運兒令人好奇

▲熊福氣彩券行中億萬元頭獎。（圖／縣議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化近日好運連連，秀水小7秀發門市，有名幸運兒花39元買飲料中了千萬發票，昨天台彩大樂透頭獎金額1億元大獎由和美鎮「熊福氣彩券行」開出，縣議員賴清美今天一早就去沾沾喜氣，店家向她透露，移工喜歡買刮刮樂，台灣人喜歡買樂透，中大獎的應該是台灣人，恭喜財神爺降臨，地方又多了個億萬富翁。

台彩昨晚開出113000056期大樂透，獎號由小到大依序為12、17、18、21、33、37，特別號09，一注獨得1億元，在「熊福氣彩券行」開出，賴清美非常開心，她說彩券行位於彰新路，是彰化及和美的交界，店家位在科技廠矽品斜對面，矽品移工也多，彩券行經常有顧客上門，她今天特地到彩券行沾喜氣。

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「熊福氣彩券行」一早便在門外貼上中頭獎紅榜，也有不少民眾上門買彩券，店家向賴清美說，台灣人比較喜歡買樂透彩券，有的自行選號，有的也會電腦選號，移工則喜歡玩刮刮樂，但到底是在地人還是到和美上班的外地人，都有可能。

賴清美說，台彩中了億萬元，扣除20%現金也有8千萬元，提醒有到店買彩券的彩迷們趕快拿彩券出來兌獎，千萬不要讓億萬獎金擦身而過，更感謝財神爺降臨，讓和美鎮好運連連。