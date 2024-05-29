統統10元！彰化超佛心早餐店爆紅　闆娘「加減嘛是有賺」凍漲

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市南郭路有間古早味早餐店，經營超過半世紀，伴隨著不少彰化人長大，萬物齊漲下，吃個早餐不論包子、煎包、饅頭和豆漿米漿，都賣10元銅板價，因為價格超佛心，在網路上爆紅，這兩天店家門口又現排隊人龍；82歲的紀姓阿嬤笑著說，8年前從原本一個8元漲到10元後，凍漲至今，目前也沒有打算漲價。

▲阿嬤的早餐店賣10元銅板價爆紅。（圖／民眾提供，以下同）

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▲阿嬤的早餐店賣10元銅板價爆紅。

紀阿嬤說，剛開早餐店的時候，一開始賣過3顆10元，一直到1980年左右，漲到 1顆5元，再慢慢的調漲到8元，8年前漲到10元，價格維持至今，因為物價漲自己吸收，也懶得找一塊兩塊，乾脆都不漲了，「加減嘛是有賺」。

老阿嬤跟媳婦早上4點起來開始製作，厚實的饅頭有芝麻、芋頭、桑椹、黑糖口味，豆漿、米漿全是當天現磨現賣，一開鍋濃濃的豆香和米香味撲鼻而來。老人家包煎包忙得手都沒停過，將高麗菜跟韭菜餡料擠進麵糰裡，包得滿滿，每天大約要包各約500顆，從早上6點開賣，不到9點全部被搶購一空，太晚到的根本買不到。

有人一吃就是40年，鄰居從小孩吃到老，當了阿公阿嬤也帶著兒孫一起來吃頓便宜又有古早味的早餐，計程車運將也經常到店光顧，一個人大約30元就能吃得飽飽，加上豆米漿，一家人吃完，還外帶一大包，也不到100元，不僅留下滿滿的故鄉味，還有濃濃的人情味。