吳興街滇緬麵館爆砍人案！老闆認廚師騷擾妻　持刀鎚攻擊遭聲押

▲持刀錘追殺店內廚師的翁男遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

北市吳興街「泰緬姊妹小館」25日晚間7時40分爆發砍人案件，店內廚師王男（46歲）遭到女老闆邵女（45歲）的先生翁姓男子（33歲）持菜刀和鐵鎚追殺，嚇得店內其他用餐民眾和員工奪門而出；警消獲報到場，警員先壓制情緒激動的翁男，並查扣榔頭和菜刀，王男頭部、手部多處刀傷還有骨折，所幸經消防局救護人員緊急送醫後挽回一命。警方調查，翁男認為王男以肢體騷擾妻子邵女，唯當事人雙方都否認，均稱是誤會一場。





信義警方調查：王姓被害人係該店廚師，24日11時許在店內工作時，因送餐點到店內前方顧客座位，走動時不慎肢體觸老闆邵女背部，其夫翁男醋勁大發，認其有騷擾意圖而心生不滿。

25日19時許，翁男持榔頭衝入廚房攻擊被害人頭部，隨後更隨手拿起廚房菜刀追殺被害人，造成王姓廚師頭部、右前臂撕裂傷及閉鎖性骨折等傷勢，警方到場壓制逮捕翁男，並帶回警局偵詢，依觸犯《刑法》殺人未遂、傷害罪嫌，26日中午移送台北地檢署偵辦並建請羈押。檢察官複訊，認為翁男僅因一己想法，持刀械攻擊店內廚師惡性重大，向北地方法院聲請羈押中。警方藉此案例呼籲，如遇糾紛應理性解決，切莫因一時衝動，訴諸暴力影響社會治安。



