聯合國機構估逾670人被埋　巴紐大規模山崩至今尋獲5遺體1條腿

▲巴布亞紐幾內亞25日發生大規模山崩，至今只找到5具遺體與第6名死者的一條腿。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（後稱巴紐）北部25日發生大規模山崩，聯合國的國際移民組織26日把推估死亡人數上調至670多人，遠高於當地官員最初公布的至少100人死亡。美聯社報導，截至26日，現場尋獲5具遺體與第6名死者的一條腿，巴紐政府正在考慮是否需要正視請求更多國際援助。

國際移民組織駐巴紐代表團團長阿克托普拉克（Serhan Aktoprak）透露，最新修正的數據是依據揚巴利村（Yambali）與恩加省官員的計算所得出，「估計目前有超過670人被埋在地下」，相關人員已經放棄在地下6至8公尺深之處尋找倖存者的希望。受傷、失蹤人數26日仍在評估中。

▲預計巴紐政府將會在28日之前決定是否正式請求更多國際援助。（圖／達志影像／美聯社）

大規模山崩現場的面積有3至4個足球場大，醫療機構、民宅、多間小型商家、旅館、學校、加油站都被傾瀉而下的土石掩埋，主要道路中斷，政府單位正在大片廢墟兩側的安全地面設置疏散中心，巴紐緊急救援人員26日把倖存者轉移至更安全地點。截至25日有7人接受治療，其中包括一名孩童，但當局並未透露關於這些受災民眾的細節。

阿克托普拉克預計巴紐政府將會在28日之前決定是否正式請求更多國際援助。美國、澳洲等政府已經公開表示願意為救災人員提供更多協助。