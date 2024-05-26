受災數超過4000人！巴紐「大規模山崩」毀村落　僅直升機能通行

記者張方瑀／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（後稱巴紐）北部25日發生大規模山崩，導致一處村莊幾乎被土石夷平，活埋超過300人，而該處村莊是地區衝突災民的避難所，居民超過4000人，由於位處偏遠、道路中斷，僅能依靠直升機來回救援，死傷人數恐攀升。

▲山崩留下的土石高達8公尺，掩埋範圍達200平方公里。（圖／路透）



根據《路透社》報導，巴紐的恩卡省（Enga Province）考卡拉姆村（Kaokalam）25日凌晨3時遭受山崩衝擊，當地媒體稱，有超過300人遭活埋，1100多棟房屋被毀。

人道主義組織「澳洲關懷」（CARE Australia）指出，該處村莊是地區衝突難民的避難所，居民超過4000人，因此受災人數可能更高。

▲▼該處村莊是地區衝突難民的避難所，居民超過4000人，因此受災人數可能更高。（圖／路透）



現場畫面顯示，原本翠綠的山脈被山崩劃開，土石傾瀉而下掩埋整座村莊；從當地村民在網路上po出的畫面可以看到，居民爬過岩石和樹木，努力在土堆中找尋倖存者。

澳洲關懷表示，山崩留下的土石高達8公尺，掩埋範圍達200平方公里，周圍道路也全部中斷，直升機是唯一能夠到達該地區的方式。

巴紐總理馬拉普（James Marape）指出，災難人員、國防軍，還有政府公共工程及公路部正在協助救援和恢復工作。