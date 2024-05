受災數超過4000人！巴紐「大規模山崩」毀村落　僅直升機能通行

記者張方瑀/綜合報導

巴布亞紐幾內亞(後稱巴紐)北部25日發生大規模山崩,導致一處村莊幾乎被土石夷平,活埋超過300人,而該處村莊是地區衝突災民的避難所,居民超過4000人,由於位處偏遠、道路中斷,僅能依靠直升機來回救援,死傷人數恐攀升。

▲山崩留下的土石高達8公尺,掩埋範圍達200平方公里。(圖/路透)



根據《路透社》報導,巴紐的恩卡省(Enga Province)考卡拉姆村(Kaokalam)25日凌晨3時遭受山崩衝擊,當地媒體稱,有超過300人遭活埋,1100多棟房屋被毀。

人道主義組織「澳洲關懷」(CARE Australia)指出,該處村莊是地區衝突難民的避難所,居民超過4000人,因此受災人數可能更高。

▲▼該處村莊是地區衝突難民的避難所,居民超過4000人,因此受災人數可能更高。(圖/路透)



現場畫面顯示,原本翠綠的山脈被山崩劃開,土石傾瀉而下掩埋整座村莊;從當地村民在網路上po出的畫面可以看到,居民爬過岩石和樹木,努力在土堆中找尋倖存者。

澳洲關懷表示,山崩留下的土石高達8公尺,掩埋範圍達200平方公里,周圍道路也全部中斷,直升機是唯一能夠到達該地區的方式。

巴紐總理馬拉普(James Marape)指出,災難人員、國防軍,還有政府公共工程及公路部正在協助救援和恢復工作。

