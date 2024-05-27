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快訊／大規模山崩「2000人遭活埋」　巴紐正式請求國際援助

▲▼巴布亞紐幾內亞山崩。（圖／路透）

▲巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）24日發生大規模山崩，巴紐政府正式請求國際援助，宣稱超過2000人遭到土石活埋。巴紐政府官方這次公布的活埋人數較先前估算的數字大幅上升，是聯合國轄下國際移民組織（IOM）推估670多人遇難的3倍之多。

美聯社取得一份巴紐官方26日給聯合國駐地協調員的信函，內容提及這場山崩造成逾2000人被埋，造成重大破壞。巴紐國家災害中心代理主任馬納（Lusete Laso Mana）提到，這場山崩重創巴紐經濟命脈，主要道路被山崩坍方土石完全封住，現場狀況仍不穩定，對救援隊伍、倖存者均構成持續性危險，「經過團隊檢查，我們確定損失是廣泛的，需要所有參與者立即採取合作行動」。

自從這場山崩發生以來，針對傷亡人數的估算統計數據存在極大差異，現階段尚不清楚巴紐官員是如何得知受災人數。巴紐山區徹夜降雨，外界開始擔心掩埋大量村民、重達數噸的土石可能變得更加危險不穩定。

澳洲27日已準備好派遣飛機及其他設備前往巴紐山崩現場，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，自24日以來，澳洲官員一直與巴紐有接觸，「我們有空運能力可把人員送到那邊，也還能使用其他設備進行搜救，我們正與巴紐討論所有這些問題。」

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