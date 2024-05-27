巴紐山崩滅村！屋子埋「8m土堆底下」估670死　居民徒手挖掘救人

▲巴布亞紐幾內亞山崩，聯合國移民機構預估有超過670人遇難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，導致一處偏遠的村莊遭滅村，房屋被埋在8公尺深的土石之下，聯合國移民機構預估有超過670人遇難。

根據《路透社》報導，巴紐恩卡省（Enga Province）24日發生大規模山崩，導致考卡拉姆村（Kaokalam）幾乎被滅村，聯合國轄下國際移民組織（IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）透露，「估計有超過150棟房屋被土石掩埋…推定超過670人喪生。」

國際關懷協會（CARE International）巴紐分部總監麥克馬洪（Justine McMahon）表示，山崩後房子被埋在大約8公尺深的土石之下，至少有1250人流離失所，但地理位置和不穩定的土層，阻礙了救援工作。

據了解，約有4000人住在受災地區附近，居民正努力用鏟子、棍子或徒手救出埋在土石下的倖存者，但目前官方僅證實從廢墟中找到6具遺體。

目前包含巴紐國防工程隊在內的救難人員已抵達現場，但因為主要道路仍舊中斷，救援所需的重型設備無法抵達，唯一的救援通道是透過直升機。澳洲與法國政府表示，他們已準備好隨時援助巴紐。