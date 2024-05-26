iOS 17.5.1更新後殘酷測試！　僅iPhone 13電池續航力進步

▲蘋果iPhone 13系列產品。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果公司本月針對iPhone用戶已刪照片卻復活的問題緊急推送了iOS 17.5.1版本更新，但有不少果粉反而在更新軟體後上蘋果技術討論版上反應系統升級後耗電問題更明顯，專業平台陸續測試發現多款iPhone手機電池效能衰退，只有iPhone 13進步22分鐘至49分鐘，呼籲公司注意。

包括《iAppleBytes》、《Dynamic Tech》等測試專版也釋出iOS電注續航力測試結果，兩大平台一致評定iPhone XR在下載iOS 17.5.1之後，電池效能弱化5分鐘至7分鐘的時間，iPhone 13則是明顯增加，《iAppleBytes》更認為，iPhone 13在導入iOS 17.5.1之後，續航力大增49分鐘。

有果粉也在測試文發布後指出，在不介意刪照回復的情況下，暫時不會更新版本至iOS 17.5.1。

《iAppleBytes》測試，iOS 17.5.1 電池耗盡時間（較iOS 17.5進步或退步)

iPhone SE2020 : 3h16m（退步6分鐘）

iPhone XR : 4h32m（退步7分鐘）

iPhone 11 : 5h27m（退步2分鐘）

iPhone 12 : 5h39m（退步22分鐘）

iPhone 13 : 6h39m（進步49分鐘）

iPhone 15 :10h14m（退步38分鐘）

《Dynamic Tech》測試，iOS 17.5.1 電池耗盡時間（較iOS 17.5進步或退步)

iPhone X：3小時19分鐘（退步44分鐘）

iPhone XR：4小時55分鐘（退步5分鐘）

iPhone 11：5小時27分鐘（退步13分鐘）

iPhone 12：5小時25分鐘（退步42分鐘）

iPhone 13：6小時30分鐘（進步22分鐘）