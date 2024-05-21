iPhone內建超神救命「醫療卡」！實用功能眾人讚：真的要設定

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone除了內建緊急求救（SOS）功能，還有「醫療卡」讓用戶設定，可以在危急時聯繫用戶的緊急聯絡人。有網友日前目睹一場車禍，見傷者是用iPhone，馬上想起「醫療卡」功能，順利聯繫傷者的緊急聯絡人，建議大家一定要設定。

這位網友在Threads表示，某天晚上他目睹一場車禍發生，那時想幫忙聯繫傷者的家人，馬上想起iPhone的醫療卡功能，「這個功能建議大家一定要設定，在緊急時，自己在沒辦法聯繫的情況下，身旁的人也能協助。」他也補充，如果當事人沒有設定醫療卡，這時可以長按電源鍵叫出 Siri ，下指令「打電話給爸爸／媽媽」試試看。

至於如何設定？Apple官網指出，iPhone用戶先點進「健康」APP，找到右上角的「個人檔案圖片」點進去，找到並選擇「醫療卡」進行編輯，選填個人身高、體重、血型、緊急聯絡人、個人醫療狀況、過敏與反應等事項。

其中，「緊急聯絡人」可以說是相當重要的資料，點一下「加入」按鈕來加入緊急聯絡人，設定某位聯絡人，然後填入與對方關係，最後點一下「完成」儲存變更。

另外，若傷者還有意識能求助，iPhone的緊急求救（SOS）功能可讓用戶快速輕易呼救。根據蘋果官網資訊，使用「SOS 緊急服務」撥打電話時，iPhone 會自動撥打當地的緊急電話號碼。在某些國家和地區，可能需要選擇所需的服務。

該如何撥打緊急電話？只要按住側邊按鈕和其中一個音量按鈕，直到出現「SOS 緊急服務」滑桿為止。拖移「緊急服務電話」滑桿撥打。如果持續按住側邊按鈕和音量按鈕，沒有拖移滑桿，系統會開始倒數並發出提示音，若在倒數結束前一直按著按鈕，iPhone 最後會自動撥打緊急服務電話。

如果用戶有加入緊急聯絡人，在緊急通話結束後，iPhone 會發送訊息，傳送目前的位置通知緊急聯絡人。而且在進入 SOS 模式一段時間內，只要位置有所變更，緊急聯絡人也會收到更新資訊。