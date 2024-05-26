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治癌之路向前跨步！台東第一台正子儀到位　癌患不必跨縣市求醫

▲台東縣第一部、台灣首部最新型號的正子儀到位，舉行核子醫學科成立暨正子儀到位的剪綵儀式。（圖／東基醫院提供，下同）

▲台東縣第一部、台灣首部最新型號的正子儀到位，舉行核子醫學科成立暨正子儀到位的剪綵儀式。（圖／東基醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東基督教醫院籌募的台東縣第一部正子儀（PET-CT）已經到位，繼化學、放射治療等多次性癌症治療可以在地滿足後，癌症診斷也能「完全在地化」。由擁有豐富核子醫學科建置經驗的張賴昇平醫師帶領核醫科團隊，已做好服務台東民眾的準備。主任張賴昇平醫師說，需要做正子掃描檢查的台東病人不必到外縣市了，因為「我們就在你家隔壁」。

　
東基「盼望樓」（癌症醫療大樓）2020年完工啟用後，放射治療等多次性癌症治療可以在地滿足，也看見至東基就醫的癌症病人中，超過半數在就醫時已是第三、四期，需要更精準、有效率的診斷。而癌症常用的高階影像檢查包括電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）、正子掃描中，正子掃描是檢測癌症病灶時，正確度最高且最有效率的檢查方式，對容易轉移或第三、四期癌症診斷有很大助益。

▲台東縣第一部、台灣首部最新型號的正子儀到位，舉行核子醫學科成立暨正子儀到位的剪綵儀式。（圖／東基醫院提供，下同）

▲張賴昇平醫師（左三）領軍的核醫科團隊，將提供台東鄉親專業的檢查服務。

但三項癌症常用高階影像檢查儀器，台東獨缺正子儀，需要正子掃描檢查的癌症病人必須抱著病痛到外縣市檢查。東基癌症中心副院長鄭鴻鈞醫師感慨，有些家庭支持系統薄弱、經濟能力不佳的病人到外縣市的檢查之路困難重重，甚有放棄檢查者，使治療計畫難以精確。因此，在地治癌的第二階段重要目標，就是讓診斷也能完全在地化，「三缺一」的那一部就是正子儀。

東基自2022年三月啟動正子儀購置計畫，受到各界熱情響應，集結了近一萬八千三百人次的愛心捐者支持，其中最後的經費缺額，在台東市長陳銘風的引介下補齊。工程前期雖然受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響一度延宕，正子儀終於在日前運抵東基，展開安裝、測試、驗收等作業。包括醫師、醫事放射師、護理師、藥師、事務師及組長的專業核醫科團隊也準備好了，預計七月初即可提供正子掃描檢查服務。

5月18日適逢東基六十週年感恩禮拜，會後邀請台東縣衛生局長孫國平、東基醫療財團法人董事長劉偉民到場為核子醫學科成立暨正子儀到位剪綵。鄭副院長特地感謝各界的愛心協助，正子儀才能順利到位，讓需要正子掃描檢查的台東病人不必再多花一天，甚至更多時間到外縣市檢查，尤其對年長病人來說，更為便利了。

▲台東縣第一部、台灣首部最新型號的正子儀到位，舉行核子醫學科成立暨正子儀到位的剪綵儀式。（圖／東基醫院提供，下同）

▲正子儀安裝過程中，核子醫學科主任張賴昇平醫師（左）與核醫技術組組長陳惠萍不時了解安裝進度。

「這是台東縣第一台，也是台灣首部最新型號的正子儀。」張賴主任指出，一般的正子儀可以偵測到小於零點五公分的病灶，已比其他高階影像檢查儀器敏銳。但東基的正子儀是全數位化的最新款，處理速度快，影像也更清楚，最小可測得零點三公分的病灶。一立方毫米（零點一公分）就有一億個腫瘤細胞，診斷越精準，就是希望除惡務盡。

正子儀的檢查範圍一次包含頭頸、全部軀幹（肺部、肝臟、骨頭）至大腿中段，可以確認癌細胞有無轉移，是癌症分期正確度最高、最有效率的檢查方式；當正子放射性製劑注入體內後，能偵測腫瘤有無活性，可以提早確認治療是否已產生效果。此外，對於追蹤期間的病人，當癌症指數上升時，是確認癌症是否復發的利器。

▲台東縣第一部、台灣首部最新型號的正子儀到位，舉行核子醫學科成立暨正子儀到位的剪綵儀式。（圖／東基醫院提供，下同）

張賴主任在核子醫學科領域已四十二年，曾協助國內多家醫院建置核醫科，堪稱國內核醫科的近代史。張賴主任說，二十多年前曾短暫任職於東基放射科（現為影像醫學科），離去前，曾對時任東基院長的東基醫療財團法人執行長呂信雄承諾「若東基設核醫科，我就來幫你。」想不到真的成立了，決定實踐諾言，並說服有豐富核醫科建置經驗的多年伙伴、中華民國核醫學學會副理事長陳惠萍，前來擔任核醫技術組組長，為東基核醫科開疆闢土。這全然感謝鄭鴻鈞副院長深感台東人治癌困境，點起「台東必須要有一部正子儀」的願景火苗。

張賴主任坦言，東基核醫科從無到有，並建置了台東縣第一部正子儀，過程勢必遭遇到各種難題，幸皆已逐一克服。只要是台東癌症病人需要，核醫科團隊就會盡心盡力將之做到好，讓病人可以盡速做好相關檢查，才能把握最佳治療時機。並強調技術絕不會輸都會區的醫學中心，「我們就在你家隔壁」，有需要正子檢查的台東鄉親，就近過來東基核子醫學科即可。

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