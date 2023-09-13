下手前先拜拜！桃園景福宮三官大帝15面金牌被偷　警聯手抓到賊

▲慣竊鄧男在桃園大廟偷金牌前還恭敬的向神明拜拜。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣58歲鄧姓男子趁桃園市景福宮大廟忙於中元普渡，大白天進入廟內竊取三官大帝身上15面金牌後逃逸，他在偷竊前還刻意向神明拜拜再轉身入內剝取金牌。警方受理後積極偵辦，並透過友軍追查行跡遍及新竹至新北等地的鄧男，11日獲基隆市警局通報鄧男行蹤，立即趕往查緝會同當地員警查緝鄧男到案。依法移送請偵辦。

▲▼隨後潛入內堂剝取三官大帝身上金牌15面，隨後迅速逃往新竹、新北等地。（圖／桃園警分局提供）

上月底桃園警察分局景福派出所接獲景福宮管理委員會報案，指稱有一名男子趁宮中辦理普渡活動，人員忙碌的空檔，竊取三官大帝神像上的15面金牌後逃逸。所長林毅閔立即率同仁前往現場勘查，同時調閱周邊監視畫面進行過濾比對，鎖定有竊盜前科的鄧姓男子涉有重嫌，經追查發現鄧男得手後當天即離開桃園前往新竹、新北等地區，行蹤漂蕩難以掌握，警方即刻透過系統進行警政通報，請各友軍單位協助追查鄧男行蹤。

▲警方與友軍聯手在基隆逮捕行蹤不定的鄧嫌。（圖／桃園警分局提供）

景福所11日接獲基隆市警局第一分局忠二路派所通報，發現鄧男出現在轄區內活動，林毅閔立即率同仁趕往基隆，會同當地派出所警力將鄧男查緝到案，據了解鄧男平日在工地打零工維生，因缺錢花用出此下策，已將金牌全數變賣3萬元花用，全案依法函請偵辦。景福宮主任委員簡征潭對於警方鍥而不捨發揮團隊精神，跨縣市追緝將嫌犯查獲到案表示肯定，於昨日至景福所向林所長及同仁表達感謝之意。