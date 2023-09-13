　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

下手前先拜拜！桃園景福宮三官大帝15面金牌被偷　警聯手抓到賊

▲慣竊鄧男在桃園大廟偷金牌前還恭敬的向神明拜拜。（圖／桃園警分局提供）

▲慣竊鄧男在桃園大廟偷金牌前還恭敬的向神明拜拜。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣58歲鄧姓男子趁桃園市景福宮大廟忙於中元普渡，大白天進入廟內竊取三官大帝身上15面金牌後逃逸，他在偷竊前還刻意向神明拜拜再轉身入內剝取金牌。警方受理後積極偵辦，並透過友軍追查行跡遍及新竹至新北等地的鄧男，11日獲基隆市警局通報鄧男行蹤，立即趕往查緝會同當地員警查緝鄧男到案。依法移送請偵辦。

▲▼隨後潛入內堂剝取三官大帝身上金牌，隨後迅速逃往新竹、新北等地。（圖／桃園警分局提供）

▲▼隨後潛入內堂剝取三官大帝身上金牌15面，隨後迅速逃往新竹、新北等地。（圖／桃園警分局提供）

▲▼隨後潛入內堂剝取三官大帝身上金牌，隨後迅速逃往新竹、新北等地。（圖／桃園警分局提供）

上月底桃園警察分局景福派出所接獲景福宮管理委員會報案，指稱有一名男子趁宮中辦理普渡活動，人員忙碌的空檔，竊取三官大帝神像上的15面金牌後逃逸。所長林毅閔立即率同仁前往現場勘查，同時調閱周邊監視畫面進行過濾比對，鎖定有竊盜前科的鄧姓男子涉有重嫌，經追查發現鄧男得手後當天即離開桃園前往新竹、新北等地區，行蹤漂蕩難以掌握，警方即刻透過系統進行警政通報，請各友軍單位協助追查鄧男行蹤。

▲警方與友軍聯手在基隆逮捕行蹤不定的鄧嫌。（圖／桃園警分局提供）

▲警方與友軍聯手在基隆逮捕行蹤不定的鄧嫌。（圖／桃園警分局提供）

景福所11日接獲基隆市警局第一分局忠二路派所通報，發現鄧男出現在轄區內活動，林毅閔立即率同仁趕往基隆，會同當地派出所警力將鄧男查緝到案，據了解鄧男平日在工地打零工維生，因缺錢花用出此下策，已將金牌全數變賣3萬元花用，全案依法函請偵辦。景福宮主任委員簡征潭對於警方鍥而不捨發揮團隊精神，跨縣市追緝將嫌犯查獲到案表示肯定，於昨日至景福所向林所長及同仁表達感謝之意。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後
錢康明秀對話！「跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了
他喊iPhone「重要靈魂」不見！　果粉卻讚：爛功能早該改
王力宏說啥惹毛演藝圈2大咖？　「354字全文」曝光
保護令無用！前男友剛出獄就下手　23歲女遭砍30刀
「新版神單」再喊卡！　臨時停止受理
跨年「讓Jack處理」　前局長爆350萬預算真相...6頁超
快訊／普丁、金正恩見面了！　「世紀相逢」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了

超商女店員遭砍30刀　前男友違反保護令被關...剛出獄就下毒手！

台南女超商拿一堆商品狂催結帳　結局竟沒錢「不買了」還怒譙

快訊／新店青潭堰驚見浮屍！男衣灰褲男穿雨鞋...臉朝下漂水面

台中肉品市場也遭駭！收「Pay Money」勒索信　拍賣延誤5hrs

國1泰山段遊覽車燒成廢鐵！司機聽到怪聲停路肩...7人緊急逃生

國1內壢段3車追撞　同路段車輾鐵片爆胎「駕駛竟是通緝犯」

下手前先拜拜！桃園景福宮三官大帝15面金牌被偷　警聯手抓到賊

僅隔230m！台南余小妹遭撞附近路段　1女撐傘走斑馬線被撞倒

30歲天兵男被警車按喇叭...竟揮槍恐嚇警察　超扯畫面曝光

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

海軍女士官長疑疲勞駕駛暴衝　17歲少年遭撞亡...父心碎痛哭

錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了

超商女店員遭砍30刀　前男友違反保護令被關...剛出獄就下毒手！

台南女超商拿一堆商品狂催結帳　結局竟沒錢「不買了」還怒譙

快訊／新店青潭堰驚見浮屍！男衣灰褲男穿雨鞋...臉朝下漂水面

台中肉品市場也遭駭！收「Pay Money」勒索信　拍賣延誤5hrs

國1泰山段遊覽車燒成廢鐵！司機聽到怪聲停路肩...7人緊急逃生

國1內壢段3車追撞　同路段車輾鐵片爆胎「駕駛竟是通緝犯」

下手前先拜拜！桃園景福宮三官大帝15面金牌被偷　警聯手抓到賊

僅隔230m！台南余小妹遭撞附近路段　1女撐傘走斑馬線被撞倒

30歲天兵男被警車按喇叭...竟揮槍恐嚇警察　超扯畫面曝光

曹佑寧搭肩調戲邵雨薇　露胸肌曝「超低體脂」飲料竟喝全糖

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」　慘跌地上！目擊者曝狀況

《黑澀會》女星裙子穿太短！路邊解放蜜桃臀「對面工人表情全被拍」

恐怖相撞！加拿大軍機「一路後滑」猛擊法軍機　出包原因超傻眼

烏軍貪腐事件頻傳　軍事作戰貪腐風險決定戰略成敗

Tizzy Bac團員遭誤會「沒禮貌」　真相曝光...他認了也受害！

陳明通出席榮退茶會受獎惹議　賴士葆嘆：可惜！台大校長做得憋屈

果粉敲碗「1功能回歸」期待又落空！他見iPhone 15嘆：年年失望

歐洲實況主參加電競賽事遭搶　歹徒持刀槍狠毆、驚悚影片曝光

錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了

社會熱門新聞

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

高雄超商驚傳殺人案！　恐怖情人持刀砍殺前女友逃逸

他撿到皮夾送交管理室　遭告侵占6千

即／北市南港新建工地旁路面下陷　還在整地疑重機具造成

獨／槍擊現場畫面曝！永康男中彈癱椅褲子全染紅

即／撞死17歲少年　海軍女士官長無保請回

快訊／上班注意！　國1高架「大客車起火」回堵中

半裸男詭異躺紙箱堆！竟是「七條」大咖通緝犯

籃球明星被士官長撞死　第一視角畫面曝

超商女店員遭砍30刀　前男友剛獲釋就下毒手

即／北投卡拉OK店起火　樓上住戶緊急疏散

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」

更多熱門

相關新聞

施洛德砍28分　德國奪世界盃首冠

施洛德砍28分　德國奪世界盃首冠

眾所矚目的世界盃男籃冠軍金牌戰，10日晚間由兩支歐陸勁旅德國交手塞爾維亞，兩隊上半場打來呈現拉鋸，但德國靠著主控施洛德(Dennis Schroder)強勢飆分，加上華格納(Franz Wagner)第3節開火，一度取得12分大幅領先，即便塞爾維亞決勝其追到僅兩分差，但終場前21.4秒施洛德關鍵上籃奠定勝果，最終在他狂砍28分帶領下，德國以83比77勝出，喜迎隊史首次世界盃冠軍。

奧運8金傳奇女將　費雪奪金之路解密

奧運8金傳奇女將　費雪奪金之路解密

單日2金2銀！　拔河世錦賽台灣創隊史最佳成績

單日2金2銀！　拔河世錦賽台灣創隊史最佳成績

2023年全運會台南金牌獎金加碼六都第一

2023年全運會台南金牌獎金加碼六都第一

全民運動是日常　花蓮勇奪全民運動榜金牌

全民運動是日常　花蓮勇奪全民運動榜金牌

關鍵字：

景福宮金牌先拜拜聯手友軍跨縣市

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

9月下旬「超強運三生肖」

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面