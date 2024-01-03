自費高達千萬！台灣首例健保給付　CAR-T細胞治療癌患新希望

▲醫療團隊及幹細胞研製中心團隊接力，將CAR-T細胞出庫後送往二一東骨髓移植病房，需經過解凍、核對等程序。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基因嵌合T細胞治療是近年來癌症治療中重要的新武器，但是昂貴藥費對於許多病人來說，是個難以跨越的難關，中央健康保險署去年11月，宣布將CAR-T細胞治療藥品Kymriah納入健保，每年有望嘉惠近百位急性淋巴性白血病、瀰漫性大B細胞淋巴瘤的病人。今年1月2日，花蓮慈濟醫院為全台灣第一位健保給付CAR-T治療受惠的瀰漫性大B細胞淋巴瘤病人-張女士，進行CAR-T細胞輸注。





親自到現場見證台灣癌症醫療重要里程碑的健保署東區業務組組長黃兆杰，也特地帶來了石崇良署長的祝福。黃兆杰組長表示，腫瘤對於病人或者病人家屬都是一個非常大的挑戰，健保署站在病人的角度，當然要為病人解決問題，感謝花蓮慈院團隊用心幫病人來爭取，率全台灣之先為張女士爭取到第一個健保給付，也衷心的祈盼張女士能夠透過這個治療盡快的恢復健康。





特別穿上紅色衣服祝福張女士重生的花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，感恩健保署看見民眾、病人的需求並提供健保給付，全台灣僅有7家醫院能做CAR-T治療，得知張女士遠從台南來到花蓮就醫，對於病人信任花蓮慈院、李啟誠主任的團隊以及整個花蓮慈院的照護等，讓身為花蓮人的她感到非常驕傲。

元旦剛過，很多遊客都到花蓮看到2024年的第一道曙光，迎接嶄新的2024年，花蓮慈院院長林欣榮表示，結合了「基因療法」、「細胞療法」、「免疫療法」三大高科技醫療的特性，CAR-T細胞治療是近代癌症治療的最大突破之一，也是許多復發癌症病友的重生希望，2022年9月花蓮慈濟醫院與國際頂尖藥廠－諾華合作，引進CAR-T免疫細胞療法。2024年1月，醫療團隊為70歲的張女士進行治療，希望藉由CAR-T細胞治療，也能為張女士帶來希望的曙光。

▲主治醫師免疫治療科副主任黃威翰（左）將製備過後的CAR-T細胞回輸進張女士體內。

與疾病纏鬥了九年的張女士，在親友的介紹下，特地從台南來到花蓮尋求醫療協助，如今成為台灣第一例申請通過核准健保給付的CAR-T治療個案。張女士表示，當初身體不舒服的時候，檢查發現紅血球數量低下，當時就近在南部就醫，看了好幾個醫生，看了一年多後終於找到原因是淋巴癌，後來做過局部放射線治療、全身性化學治療，甚至參加了臨床試驗計畫，但是癌症還是繼續復發，當時感覺自己身體都快撐不下去了，後來才在親友的介紹下，來到花蓮慈濟醫院接受治療。



在接受CAR-T細胞治療之前，醫療團隊曾經在2021年1月為張女士安排了骨髓自體幹細胞移植，當時就預期有高復發的風險，結果在2023年9月癌症再度復發。所以，中華民國血液及骨髓移植學會理事長、花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠與張女士及家屬討論，進行CAR-T細胞治療的可能性。李啟誠主任表示，現在台灣有這個能力可以進行CAR-T細胞治療，所以，在這次安排化療之前，先讓張女士養好身體，收集好T細胞，預先做好CAR-T細胞治療的前期準備。

▲精準醫療研發中心主任李啟誠表示，健保給付的CAR-T細胞免疫治療藥品大幅提升CAR-T細胞免疫治療讓過去因為無法負擔千萬藥費的病人，在癌末階段有機會長期存活甚至治癒。

在成功申請通過健保給付後，張女士的T細胞在2023年11月，由專機送往諾華瑞士總部進行後續製備，製成Kymriah®，12月21日製成結束後，21c.c.總共4億個經過基因改造戰力大為升級的CAR-T細胞，再由專機送返花蓮慈濟醫院，關鍵的Kymriah®送達花蓮慈院後，為求謹慎，醫療團隊特別安排張女士在骨髓移植隔離病房中進行回輸程序。2024年1月2日上午，醫療團隊及幹細胞研製中心團隊接力，將CAR-T細胞出庫後送往二一東骨髓移植病房，經過解凍、核對等程序，由主治醫師免疫治療科副主任黃威翰將製備過後的CAR-T細胞回輸進張女士體內。

▲林欣榮院長（前中）與醫療團隊特別準備了象徵平安的蘋果，祝福張女士早日康復，黃女士的丈夫黃先生（前左二）很感動。

「真的很感謝花蓮慈濟醫院的醫療團隊，還有政府的德政。」張女士的丈夫黃先生表示，九年來看著妻子受到病痛折磨，尤其是在接受自體骨髓幹細胞移植時，當時看妻子虛弱到像是去了半條命，真的很捨不得。所以，特別感謝林欣榮院長、李啟誠主任與黃威翰副主任帶領著團隊，一路的陪伴，還協助申請健保的給付，不然這麼龐大的醫藥費，對他們來說也是一個難以克服的關卡。「祝福張女士平平安安！」林欣榮院長與醫療團隊特別準備了象徵平安的蘋果，祝福張女士接受CAR-T治療後一切平安順利、早日康復，這分心意讓黃先生很感動。

自費醫療花費破千萬元的CAR-T細胞免疫治療，自2023年11月開始有條件納入暫時性支付清單，這是健保首次給付細胞治療。李啟誠主任表示，健保給付的CAR-T細胞免疫治療藥品為Kymriah，病人符合「25 歲以下急性淋巴性白血病」或「成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，經過兩線標準治療後，若治療反應仍不佳或發生復發，即有機會符合健保給付資格，大幅提升CAR-T細胞免疫治療的可近性，讓過去因為無法負擔千萬藥費的病人，在癌末階段有機會長期存活甚至治癒。