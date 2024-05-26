雲科大、雲林產業園區、雲林離島產業園區攜手培育減碳技術人才

▲雲林科技大學產學與智財育成營運中心舉辦「碳管理及減碳技術人才培育課程」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學產學與智財育成營運中心舉辦「碳管理及減碳技術人才培育課程」於5月24、25日舉行，此為經濟部113年度「產業園區跨區低碳轉型整合推動計畫」，學校專屬輔導應對雲林產業園區、雲林離島產業園區，為企業在低碳轉型過程中的挑戰，提供實用的培訓。

雲林產業園區服務中心副主任陳哲昇表示，因應低碳時代，培養具有低碳專業知識的人才尤為重要，期許受訓人員能收穫滿滿。在全球碳關稅的衝擊下，企業面臨著愈加嚴峻的減碳壓力，為協助企業成功轉型並保持競爭力，經濟部第二年推動課程，致力於培養專業的氣候管理及減碳技術人才，為企業提供技術支援和實際操作經驗。

▲捷思環能股份有限公司黃美倫經理課程分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國立雲林科技大學產學長郭昭吟表示，我們集結學校及業界優秀講師，為兩個園區受訓人員增加學術和實務經驗，也更期盼雲林離島產業園區扮演企業中的母雞帶小雞角色，為雲林的中小企業帶來幫助。值得一提的是，除了兩個產業園區相關的企業代表參與訓練，也融入了雲科大學生訓練，期望學生成為雲林縣企業的新尖兵。

▲亞瑞仕國際驗證股份有限公司陳建璋總經理課程分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

課程的第二天，受訓人員前往雲科大永續潔綠環保屋實作各種節能技術，課程設計由淺入深，從全球趨勢到具體技術操作，確保受訓人員獲得全面的培訓，落實低碳能源技術。雲科大期盼完成培訓後的受訓人員將所學知識轉化為實際行動，幫助企業建立碳排清冊和進行減碳評估報告。

除此之外，繼國立雲林科技大學產學與智財育成營運中心於去年推出「雲」科大、「雲」科工、「雲」端的「三雲」輔導政策創造多贏之後，今年再創新提出「智慧」、「安全」、「綠色」輔導作為，由雲科大鄭紘凱博士親自於雙週一下午進駐雲林產業園區服務中心，提供廠商直接低碳管道，無縫接軌的全方位輔導，為企業的淨零轉型提供實質支援，是難能可貴的產官學一條心的整體實踐。

▲雲林科技大學產學與智財育成營運中心舉辦「碳管理及減碳技術人才培育課程」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）