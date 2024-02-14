台商打造食品觀光產業園區　台資中小企業「拎包入駐」降低成本

▲泉州台商創建老字號青梅品牌 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／永泰報導

來自泉州台商經營的老品牌梅百華，積極打造台灣食品觀光產業園區，正好趕上大陸對台21條意見政策。台商二代接班人楊棋巍接受《東森新媒體ETtoday》訪問介紹，大陸推動打造工業園區的目的，主要吸引台灣中小企業來大陸發展，解決在土地取得上的困難，透過出租廠房等方式，降低企業的初始投資成本，同時提供全方位的配套設施，減輕企業的壓力，才能達到閩台經貿深度融合意義。

去年9月大陸發佈《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見），其中第三條強調促進閩台經貿深度融合，其中第八項深化產業合作，支持產業示範區，第九項促進台灣農漁業和中小企業在閩發展，目標都是提升兩岸產業發展。

▲梅百華二代接班人楊棋巍。（圖／記者任以芳攝）

楊棋巍接受訪問時，同步解讀《意見》政策的意義。首先談到「第八項深化產業合作，支持有條件的地區建設新型工業化產業示範基地，加強閩台產業合作，提升兩岸產業鏈供應鏈韌性和安全水平。」

楊棋巍自家企業梅百華已經提前佈局，位於泉州正在興建的台灣食品觀光產業園，面積佔地10萬平方，已進入第二期建設。相較一般傳統工業園區，多半出租土地自建廠房，或提供「空廠房」給企業裝修。

「我們不止提供工業廠房出租，還提供了更全面的配套設施。」楊棋巍進一步說，「這些配套設施包括辦公大樓、宿舍、會議室、接待室等，企業不再需要自己解決這些問題，我們提供更多的便利，減輕入駐的壓力。」

考量全球經濟不景氣，大陸推出《意見》希望打造產業園區，讓台灣中小企業過來有拎包入駐的概念。依照以前模式，不管是外資或台資企業來大陸投資，首先取得土地，接著重新蓋工廠，至少花費上億台幣，除非資本雄厚，中小企業根本都吃不消，甚至不敢保證往後是否賺錢。

▲大陸推出《意見》鼓勵打造產業園區，楊棋巍自家企業先前開始規劃。（示意圖／梅百華提供）

楊棋巍也補充，「傳統是冷冰冰的工業園區，我們打造的園區很不一樣，通過出租廠房等方式，降低企業的初始投資成本，同時提供全方位的配套設施，減輕了企業的壓力。」

據了解，泉州的示範區，根據當地相關政策，將園區打造成為食品加工行業的產業集群，目標吸引台灣的中小企業以及想要創業的本地企業。園區聚焦於食品加工行業，其上下游供應鏈提供服務，包括食品製造、包材、銷售和物流等環節，園區整體服務也沒有降低，為入駐企業提供了更好的發展環境。

另外，關於《意見》第三條第九項「促進台灣農漁業和中小企業在閩發展，鼓勵台灣農漁民參與福建農村「123產業融合」發展，參與鄉村振興。」楊棋巍自家企業也一直在推行。

▲大陸推行「123產業」推廣鄉村振興與產業融合發展。（圖／梅百華提供）

何謂「123產業」？楊棋巍以自家青梅產業來解釋，一是採收青梅嘛，農戶原產地採收，二產是加工生產，三產就是銷售。《意見》將大力扶持推廣產業融合發展與鄉村振興，未來台資企業又該如何參與？

楊棋巍以自家企業為例，在大陸深耕32年，過去出口外銷歐美、日韓為主，直到六年前打造梅百華品牌，主攻大陸內需市場，當時選擇落腳福建永泰，但是外界鮮少人知道這裡是青梅的故鄉，當時做「123產業融合」，選做青梅文化館，地方政府十分支持，希望能打開永泰的知名度。

青梅文化館主要有兩項任務，實踐「123產業融合」，主要向農戶收青梅，生產銷售。走進文化館內部有產品展示區、現場試吃、飲品銷售區，以及體驗手作示範區，完全是台灣觀光工廠的設計，

青梅館也肩負鄉村振興的任務，比如與農戶收購青梅，依照傳統經過大農大盤商，幫業者收購向農戶收購，楊棋巍改變策略「直接收購」，扣除大盤商利潤，讓農民實賺實拿。舉例假設一公斤賣3.5元（單位：人民幣，同下），大農拿0.5元，剩下3元是給農民。種植青梅品質明顯提升，每一個果子外觀幾乎沒有斑點，有效提升產品質量。

楊棋巍表示，「我們創新作法，捨去大農大盤商，企業一對一收購，雖然很累，讓農民實實在在拿到利益。我們也有得到的好處，第一農戶收益增加，第二要求提升品質，最終市場銷售成本不變，製造雙贏局面。」

▲歷經父親11年的考驗，楊棋巍接班之路越走越順暢。（圖／記者任以芳攝）

回顧自己一路經營道路，楊棋巍也分享來大陸之前，先在美國讀高中，之後轉往日本攻讀大學，精通英日語的他完成台灣兵役後，順利進入日本外商公司上班，主要從事出口業務，也為接棒家族事業打下深厚基礎。

楊棋巍父親是泉州台商協會會長，10年前開始佈局讓兒子接班家族事業，老大在台灣接棒，小兒子楊棋巍2012年結束台灣外商工作到泉州開啟大陸產業的接班之路。

談到與父輩共識是否有衝突？楊棋巍分享，剛開始花許多時間與父親溝通，某次為了經營理念，他想開除員工，遭到痛罵「把人開除，你行嗎？」接著又告訴楊棋巍，「想創業可以，給你支票，自己寫金額，寫完我也不罵你。」

事後楊棋巍思考許久，認為父親的理念和教育都是對的，經歷11年磨合，父子倆共事越來越有默契。楊棋巍的父親開始放手讓他去自由發揮，但關於接班這條路，楊棋巍依然戰戰兢兢，堅定踏實走向自己理想之路。

