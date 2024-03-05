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推動「農業低碳」　台大生農學院與英國標準協會簽署合作

▲台大生農學院與英國標準協會簽署合作備忘。（圖／台大生農學院提供）

▲台大生農學院院林裕彬（右）與BSI總經理蒲樹盛（左）簽署合作備忘錄。。（圖／台大生農學院提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應國家淨零排放政策，台大生物資源暨農學院今與英國標準協會集團私人有限公司台灣分公司（The British Standards Institution ,BSI）簽署合作備忘錄，雙方將依據國際標準推動農業低碳及碳匯等進行合作，協助農業部及台灣建立農業碳管理資料庫，盼與國際接軌，並落實台灣淨零轉型目標。

台大生農學院表示，因應「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「淨零轉型之淨零科技布局」藍圖，特設立「農業零碳技術與管理創新研究中心」，以農業淨零碳排的減量、增匯、循環及綠趨勢四大策略為宗旨。

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台大生農學院指出，「農碳中心」未來將攜手產官學界，以自然為本解方，在確保糧食安全前提下，發展高效能、低耗能的零碳農業生產模式，並透過創新技術研發及示範場域的建置，培養國內跨領域的農業零碳或負碳創新技術人才實務經驗與技術水準，促進國際交流。

台大生農學院長林裕彬表示，台大有各種技術研究中心及「台大實驗林管理處」等學術資源，具備完整的研究及人才，將透過農碳中心整合校內跨領域的專業團隊，在國家淨零目標扮演關鍵角色。

BSI總經理蒲樹盛表示，BSI為英國皇家特許的國家標準機構，ISO組織創始會員之一，制定許多全球普遍採用的標準，包含ISO 9001品質管理、ISO 14001環境管理、ISO 14067碳足跡、ISO 50001等，並致力於以標準協助企業組織為未來做好準備，在全球提供標準制定、教育訓練、稽核驗證、產品測試等服務，幫助企業組織管理風險、ESG各面向目標，並朝向淨零與碳中和目標邁進。

▲台大生農學院與英國標準協會簽署合作備忘。（圖／台大生農學院提供）
▲台大生農學院與英國標準協會簽署合作備忘。（圖／台大生農學院提供）

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