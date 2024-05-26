賴清德感謝抗議！柯文哲搖頭喊太怪：執政黨動員抗爭　感覺時空錯亂

▲民眾黨主席柯文哲出席立委麥玉珍台中總服務處揭牌典禮。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院院會24日第三度審理國會改革相關法案，場內民進黨抗議招數不斷，場外則有大批民眾集結表達不滿，使總統賴清德25日發聲感謝抗議群眾。民眾黨主席柯文哲26日直言，怎麼會是執政黨自己動員抗爭行動，讓他有一種時空錯亂的感覺。

柯文哲26日上午與黨內立委黃國昌、張啟楷等人到台中，參與立委麥玉珍台中總服務處揭牌典禮。針對民眾喊話28日再包圍立院，柯文哲邊搖頭邊表示，這實在很難理解，台灣民主化30年，如果是在以前萬年國代、萬年立委時期，抗爭還有道理，但台灣已經進入民主化，「怎麼會是執政黨自己在動員抗爭行動？我覺得這有一種時空錯亂的感覺。」

針對賴清德在臉書挺民眾在立院外的抗爭，是不是在跟在立院內的立委宣戰？柯文哲重申，自己很難理解，怎麼是執政黨自己在動員街頭運動、動員抗爭，這實在太奇怪，「我不曉得在幹什麼。」

媒體追問，外傳綠委郭國文搶秘書長周萬來文件、綠委林淑芬出拳攻擊麥玉珍，是想搶攻2026選舉？柯文哲指出，自己可以理解民代要博取聲量，但也相信賴清德就職演說裡面講到「國會運作要遵守程序正義」、「少數服從多數，多數尊重少數」，還是要用比較文化、文明的方式進行議事運作。

柯文哲認為，目前在立院的很多動作都不成熟，台灣還是要成為一個文明的國家，很多事情就要用比較文明的方法做。