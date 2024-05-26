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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘曾力挺國會改革？　羅智強貼證據酸：想關人民的就是民進黨

▲▼立法院院會，民進黨團持續高喊「反黑箱，反擴權」。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會藍綠攻防。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查藍白版本的「國會改革法案」，民進黨直指將造成「國會擴權」、「侵害人權」。對此，國民黨立委羅智強今（26日）貼出過去版本表示，「民進黨版」的聽證調查，對人民不只罰款，還可以處說謊者七年以下有期徒刑。真正想關人民的，一直都是民進黨，民進黨常用社會秩序維護法查人民水表，已經常態化，還好意思化身為人民守護神。

羅智強於臉書表示，民進黨可以一時欺騙部分人，卻不可能永遠欺騙所有人，在國家機器的威力下，結合網軍、側翼、名嘴、綠媒，過去這十天，民進黨的謊言，煽動了許多民眾。

羅智強表示，但隨著時間過去，這些謊言，必然會被一一拆穿！就像是民進黨一直說國會改革法案如果通過「人民」會被抓去關。實情是，過去「民進黨版」的聽證調查，對人民不只可以罰款，還可以處一年以下，說謊者甚至七年以下的有期徒刑。

羅智強指出，今天，「國民黨和民眾黨版本」的聽證調查，只對「說謊官員」，有一年以下有期徒刑的處罰，對人民，只有行政罰、「沒有刑罰」。

羅智強批評，真正想關人民的，一直都是民進黨。社會秩序維護法，在馬英九執政的時候，很少用到，但民進黨上來以後案件暴增，民進黨用社會秩序維護法查人民水表，已經常態化，這個無恥的政黨，還好意思化身為人民守護神。

▼國民黨立委羅智強貼出民進黨過去版本。（圖／翻攝羅智強臉書，點圖放大）

▲▼國民黨立委羅智強貼出民進黨過去版本。（圖／翻攝羅智強臉書）

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