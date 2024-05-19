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餘震豪雨毀森林步道　林業署籲遊客「掃QR code」報修

▲林業署設置設施狀況回報系統，讓山友可以即時報修。（圖／林業保育署提供）

▲林業署設置設施狀況回報系統，讓山友可以即時報修。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期餘震不斷，山區常有突發性豪雨，導致森林遊樂區與步道設施故障或損毀，農業部林業及自然保育署在轄管19處國家森林遊樂區、3處平地森林園區，以及百條自然步道，設置「設施狀況回報系統」QR code，提供民眾即時掃碼通報設施故障或損害情形，一同維護森林遊憩安全環境。

林業保育署表示，「設施狀況回報系統」QR code經上線測試5個月，已接到超過50筆通報案件，內容包括倒木、木棧道破損、公廁須清潔等，讓管理人員可在最短時間內到場處理，系統運作穩定且成效良好。該系統自即日起正式啟用，呼籲遊客或山友一旦發現設施設備有任何異狀，可立即透過設施回報QR code通報。

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林業保育署指出，目前在林業保育署轄管國家森林遊樂區、自然步道、平地森林園區及林業文化園區等場域內的棧道、平臺等高架設施，以及公廁、解說牌誌等皆有張貼QR code，提供民眾協助回報設施狀況。民眾可經由一鍵掃瞄，登錄設施狀況與照片後，留下Email信箱，系統會提供查詢連結供民眾追蹤設施後續處理情形。

林業保育署說，近期餘震不斷、山區常有突發性豪雨，針對森林遊樂區及林業軌道，近期已加強巡檢及預防性安全防護作業，並隨時注意氣象資訊及聯外交通狀況，即時調整開放情形，民眾遊覽森林育樂場域前請隨時留意官網及粉專資訊，更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，請至台灣山林悠遊網查詢。 

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