麥當勞宣布開招「2100名正職人員」！最高起薪42K起　福利一次看

▲麥當勞開招2100名正職人員。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開招了！看準二度就業求職需求高，人氣速食品牌「麥當勞」今（15）日宣布擴大招募2100名正職人員，包括1800名正職服務員、300名餐廳襄理職缺，起薪分別為32K以上、42K起，且入職全年即享10天特休及7天家庭日，比照外商休假福利；5月24、25日全台麥當勞門市將舉辦職場體驗活動，每日3場，並開放直接面試，有興趣的求職者趕快報名。

▲全台麥當勞將在5月24日、5月25日舉辦「職場體驗」活動。

麥當勞即日起開出2100個正職人員職缺，其中，擴大招募1800名正職服務員，起薪32K以上，固定周休2日（周間、周末各休1天），且提供5個排班時段選擇，並享有年終奬金，同步比照外商休假福利，入職全年即享10天特休及7天家庭日，共計123天休假日，其中，麥當勞特有的「10年特休」，滿10年即可享有8周給薪假期，就是要讓員工回饋有感；同步招募300名餐廳襄理，起薪4萬2400元起（含輪值津貼），有求職需求者即日起可至麥當勞招募網站報名。

全台麥當勞門市也將在5月24日、5月25日舉辦「職場體驗」活動，每日3場，每場限額8人，開放體驗35分鐘，求職者可於就近餐廳現場體驗工作內容、瞭解薪資福利與品牌文化，還能直接面試，完成體驗加入麥當勞官方LINE帳號還可獲得大麥克兌換券1張，有意願者可於官網針對特定餐廳報名體驗，先搶先贏。