暑假分擔家計！門諾希望種子招募中　日薪1464元20名額

▲▼門諾機構與台電公司合辦的「希望種子計畫」開始報名囉！（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假即將到來，門諾機構與台電公司合辦的「希望種子計畫」開始報名囉！凡設籍於花蓮縣且目前就讀大專院校的學生（含今年升大二或升五專三年級），竭誠歡迎報名參加。20個工作機會，報名自即日起至5月27日止，歡迎符合資格且有意參與這項計畫的學子踴躍報名，原住民、低收及中低收入戶、2024花蓮地震受災戶等得優先錄取。

▲希望種子大合照。



「希望種子計畫」，自2005年開辦至今邁入第十九年，期間總計有298位學生、414人次參與這項計畫。今年仍提供20個工作機會給設籍於花蓮的大專生，工讀期間自7月10日至8月14日，總計六週，每週一至週五，每天8小時共26天。工讀薪資以時薪183元計算，日薪就有1464元！並依規定投保勞保及提撥勞工退休金；工讀內容則依據門諾各機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級）安排適當的工作項目；工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

▲▼工讀內容則依據門諾各機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級）安排適當的工作項目。



門諾醫院表示，希望種子計畫主要的目的是希望能提供花蓮在地學子一個優質的工讀環境，除了讓學生們得以分擔家庭經濟之外，更能透過社會服務體驗的方式，培養學生正面的價值觀及了解社會弱勢者的需要；更期盼能藉由實務工作的參與和學習，增加學生們職業性向的探索，提早規劃未來職涯發展。





報名時間自即日起至5月27日（星期一）為止（以郵戳為憑），符合資格且有意參與工讀計畫的學子，可上門諾醫院官網查詢相關內容，並連結報名網址填妥所需資料，備妥相關證明文件後郵寄送至花蓮市民權路44號，門諾醫院人力資源部收，信封上請註明「報名希望種子計畫」。若有任何相關問題均可電洽03-8241599人力資源部董小姐。錄取結果將於6月7日上午11點公告於門諾醫院官網，並以簡訊通知申請人。



報名網址: https://survey.mch.org.tw/index.php/719725?lang=zh-Hant-TW。

