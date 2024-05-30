端午佳節飄粽香　南消二大救護宣導保平安

▲台南市消防二大隊麻豆消防分隊，29日晚間至轄內的護理之家指導夜間的消防演練，同時也教授CPR及哈姆立克法的急救技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午佳節即將到來，除了觀賞刺激的龍舟比賽、立蛋活動外，也代表著到處都充滿著粽子的香味，在品嚐好吃的肉粽、菜粽的同時，一定要記得細嚼慢嚥，尤其長輩、小孩必須特別留意，一個不注意，就可能發生異物梗塞的狀況。

有鑒於此，麻豆消防分隊於29日晚間至轄內的護理之家指導夜間的消防演練，同時也教授CPR及哈姆立克法的急救技巧，如果發生異物梗塞的意外時，能夠由機構的人員立即做出正確的急救方式。

30日至麻豆區公所舉辦的里長聯繫會議時，由邱上益小隊長向各里里長推廣CPR及哈姆立克法的知識，希冀透過里長將這些急救技巧帶回到社區，以達到一傳十，十傳百的效果；另外，恰逢南化區的東和里及玉山里活動中心舉辦包粽活動，南化消防分隊長王大立也將CPR及哈姆立克法的知識帶到社區，希冀將這些急救的方法傳遞至社區的每個角落。

消防局局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲的施政理念，守護市民的生命財產安全，一直以來都是最重要的事情。因此，透過社區、學校、各個場合等，來推廣CPR及哈姆立克法的知識，讓民眾在遇到異物梗塞的狀況時，能夠立即做出正確急救的技巧，守護家人的生命安全。

第二大隊大隊長王騰毅提醒，端午節即將到來，粽子是必備的美食，因為長輩的吞嚥能力較薄弱，所以吃粽子時更需要細嚼慢嚥，以避免異物梗塞的事情發生。但如果遇到了異物梗塞的狀況時，請大家不要驚慌，做出正確的哈姆立克法，將可以拯救你的家人、朋友。