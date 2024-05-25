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社會 社會焦點 保障人權

高中生馬稜野溪溫泉秘境溺斃！父母怒告同行軍人　獲判無罪理由曝

▲▼ 。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

19歲許姓志願役軍人前年（2022年）7月間與16歲洪姓高中生，前往谷關馬稜野溪溫泉戲水，未料洪生不慎溺斃，警消在潭底約3米深處發現洪生遺體，洪生雙親認為許男害死了兒子，憤而提告；檢察官認事故地點為管制區，不可進入，且無攜帶救生設備，依過失致死將許起訴。法官審酌，許、洪僅是相約出遊的朋友關係，許不必對洪負有注意義務，而且前往馬陵野溪溫泉是洪提議，許沒有迫使或誘使洪生前往，一、二審都判許男無罪，全案定讞。

據了解，許男和洪姓高中生因打球認識，2022年7月9日上午2人相約去谷關馬陵野溪游泳戲水，正當2人要過溪時，洪姓少年踩到石頭時不慎滑倒落水，失去蹤影，許男嚇得趕緊上岸報警。警消到場搜救後，也在潭底約3米深處找到失蹤的洪男，但洪男已無生命跡象，洪父接獲噩耗，向警方提告許男。

檢方調查，馬稜野溪溫泉屬於禁止進入戲水的管制區，水流湍急、溪石濕滑，有失足溺水的危險性，屬於兒少法第49條第1項第12款「使少年處於生命、身體易發生立即危險或傷害」之環境，欲至該處應注意須有完善的溯溪救生設備才能前往。

檢察官認為，許無視台灣電力公司在道路中閘門設置的警告牌，仍攜同洪生跨越鐵鍊前往管制區，又無救生設備，最終造成洪生溯溪途中失足滑落深潭死亡，依過失致死罪將他起訴。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲洪生雙親接獲噩耗，悲痛趕往現場。（圖／資料照）

許男堅決否認犯行，辯稱他是要約洪生到蝴蝶谷瀑布玩，但洪生改約他前往馬稜野溪溫泉；他知道該處為台電管制區，也知道是危險水域，不過他在2021年的枯水期時曾經造訪該處，當時認知只需要在溪水中行走，沒有想到可能需要用到溯溪設備。

許男說，事發當天他與洪生走道管制站上游溪底時，水勢沒有湍急的情形，而下水地點是洪生先看到，對方說好像可以走過去，一開始水深僅膝蓋以下，走到半路才發現水深已到胸口。

法官查，根據許與洪於2022年7月5日的臉書對話訊息，許跟洪說「這禮拜六我們去蝴蝶谷瀑布」，洪同意，不過後因許的軍中同袍家中有事，許向洪取消行程；後來洪又向許說「還是你要去天然溫泉？」，未能排除是洪生主動提議更改出遊地點的可能，且許未有積極勸誘、煽惑之言詞。

法官認為，2人僅是相約出遊的朋友關係，難認許男要基於何等法令、規則、契約、習慣、法理或一般日常生活經驗，須對洪生負有應告知或備妥完善溯溪救生裝備的注意義務，也不能僅以許男年齡稍長於洪生、已年滿19歲具有刑事責任能力，而強令負擔注意義務；又即便許有曾經前往馬陵野溪溫泉的經驗，也仍難憑此認為許對洪應負有注意義務，將許判決無罪。

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