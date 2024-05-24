彰檢地板打蠟太滑！女檢座摔斷手告檢察長吞敗：將再議並聲請國賠

▲吳怡盈(右2)表示已提出再議以及國賠請求。（圖／翻攝彰化地檢署）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈，加班時經過走廊滑倒，導致重摔手臂骨折住院，認為前檢察長俞秀端沒盡到督導之責提過失傷害告訴，檢察官日前做出不起訴處分。對此，吳怡盈指出，滑倒兩年多來身心健康受到很大的影響，已提出再議以及國賠請求。

吳怡盈2022年2月12日加班時，因走廊地板打蠟，導致踩到除蠟劑滑倒重摔在地手臂骨折，送醫手術並住院5日，休養3個月後回復上班，並提出過失傷害告訴，認為俞秀端沒盡到督導之責，而檢察官認為，客觀上均非俞秀端所得預見及預防，難認定有何疏失，罪嫌不足不起訴。

吳怡盈得知檢察官作出不起訴處分後，表示因為滑倒的意外，兩年多來身心健康受到很大的影響，「生命轉了彎，但神會使萬事互相效力，叫愛神的人得益處，我從不懷疑。」並說一個除蠟工程，前後造成3名地檢署員工滑倒，在員工因不安全的環境受傷後，機關有何作為？

吳怡盈說，同仁們對當事人、對民眾權益的保障都很注重，一向致力於有溫度的司法。但在沉重的工作負荷下，機關對內部員工的保護，是否已經足夠？是否有了安全的工作環境？首長對於讓機關員工擁有安全工作環境的責任是否有足夠的警覺？提出過失傷害告訴，是希望不要再有人經歷這樣的事。

吳怡盈表示，針對不起訴處分，已提出再議。國家賠償部分，在期限屆滿前，也提出了請求，若獲得賠償，將全數捐出。謝謝關心。另彰檢表示，檢察官依程序進行偵查，審酌全案資料後，認被告犯嫌不足，依法不起訴處分。