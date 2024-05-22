撞倒百貨「49萬兔子雕塑」下秒倒地大碎裂！他隔天又撞一次賠慘了

▲男子撞倒吉祥物，要賠11萬人民幣。（圖／翻攝自台州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一蘆姓男子近日去當地一百貨公司送貨時，倒車時撞到了商場門口的兔子雕塑，「雕塑擺放在卸貨的停車位附近，高度大概有2.8公尺。司機在倒車時碰倒了兔子，兔耳朵外觀受損。」結果，百貨公司要求他賠償，說兔子雕塑「價值11萬多元人民幣（約新台幣49萬元）」。他崩潰驚呼，1年工資都沒11萬。

據《錢江晚報》報導，近日，擺放在商場-椒江寶龍城外的一座兔子雕塑被撞壞了，兔子「身價」高達11萬元（人民幣，下同）。高額的賠償金，讓肇事司機傻了。

蘆男所在的公司負責給某商鋪運送生鮮，而他類似於公司的車隊長，「我們一般是頭一天晚上從杭州裝貨出發，一路送貨過來，已經送了很多年。」

4月11日早上，臨時頂班的司機在門外卸完貨後，倒車時撞到了商場門口的兔子雕塑。

知曉事情後，蘆男聯繫了商場管理方，「我聯繫了物業主管，他說兔子雕塑價值11萬多元。我和他協商看能不能修，他說修不了，一定要指定廠家重新換新。」

這個費用讓蘆男很為難，「我們頭一天購買的車險，事故發生時，保險還沒有生效。臨時司機只頂班兩三趟，不願意承擔這個費用。車輛發生事故，我需要承擔責任，要賠償一定的費用。可我一個月工資就幾千元，一年工資都沒11萬元。」

4月13日，蘆男開了另外一輛車前來卸貨，再次撞向無辜的「兔子」，「當時想著賠償金額太高，沒辦法承受，乾脆就開輛有車險的車子，在卸完貨後倒車時又撞倒兔子。」

事情發生後，蘆男報了警，「交警查了監視器畫面，開了事故認定書。我也因提供虛假證言、毀壞財物，被拘留了15天。」

認識到自己的錯誤，蘆男主動協商賠償，「可能由於我在拘留，電話聯繫不上，寶龍也沒聯繫我。但畢竟是自己犯了錯，我有心賠償，想要和他們溝通一下，看賠償金額能不能少一些。」

5月21日，兩度被撞的玫粉色兔子雕塑已經被圍起來，耳朵斷裂、頭部破損嚴重，面朝地面，腦後寫著「禁止攀爬」。

寶龍城相關工作人員表示，該兔子雕塑是玻璃鋼材質，重達幾百斤，由集團統一採購，價值11.2萬元，擺在門口已有兩年，「兔子第一次被撞時，不僅兔耳朵受損，腦袋也裂開了。」

賠償金額可以協商嗎？該工作人員表示，暫時還無法協商賠償金額，「事情已經移送派出所，他們有專門的機構定損，等派出所把處理結果告訴我們後，我們再一級級向上報，看怎麼處理。」