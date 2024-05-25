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大陸 大陸焦點 特派現場

五星旗與中央山脈同框　東部戰區：戰機飛行員視角

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區前兩天在台灣周邊開展「聯合利劍—2024A」軍事演習，今（25）日演習結束，東部戰區刻意釋出「五星旗與中央山脈」同框影片，強調是「環台」戰機飛行員視角，但影片有明顯剪輯。另一張照片則是解放軍拿望遠鏡遠眺我方艦船，刻意強化這次軍演離台距離很近。

大陸23日至24日對台軍演，根據東部戰區釋出消息，這次主要範圍台灣海峽及其周邊海域、空域，並包括金門、馬祖、烏丘嶼、東引島等敏感地帶，並且強調，「覆蓋範圍更廣，兵力規模更大，實戰意味更濃。」

今天軍演結束後，主責軍演的東部戰區宣傳戰沒停過。最新釋出「五星旗與中央山脈」同框影片，大約16秒影片，看到解放軍戰機玻璃上貼兩張五星旗貼紙，遠方雲層隱約有山脈影子，接著是解放軍戰機並行而飛畫面，配樂則是「我的戰鷹繞著寶島飛」。

東部戰區釋出16秒影片強調是「環台」戰機飛行員視角，多數剪輯分鏡都是戰機，五星旗貼紙與中央山脈位置並沒有更進一步的顯示，只有最後一幕有比較清楚的山脈出現。

這已經不是解放軍第一次公布類似畫面，去年12月，解放軍東部戰區在台灣附近海域和空域進行軍事演習，公布一張遠眺台灣中央山脈的照片，表態回應美台挑釁。

▲▼ 五星旗與中央山脈同框 。（圖／翻攝 東部戰區）

▲解放軍艦船對我方艦實施偵察。（圖／翻攝 東部戰區）

另，今天清晨，東部戰區釋出一張「對峙」照片，有一名穿著海軍服的解放軍官兵，拿著望遠鏡觀看，塑造解放軍艦船對我方艦實施偵察。

該圖解說，演習期間在台灣周邊海域，艦艇編隊在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮，對海上目標進行模擬打擊；多批多架殲擊機裝掛實彈，數架轟炸機在殲擊機編隊掩護之下，在台東外海建立多個打擊陣位，「協同海軍艦船編隊對重要目標實施模擬打擊」。

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 ▼ 東部戰區劍指台獨 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

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