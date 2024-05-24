吳崢PO多張國民黨群組截圖　驚見「動員干擾」立院集會指令

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院於今（24日）院會繼續審議「國會改革」相關法案，場外也逐漸聚集大批對法案內容持以「擴權」疑慮的民眾，藍黨團總召傅崐萁在昨日表示，據線報綠將動員中南部黑道北上，此事恐威脅藍委人身安全。然而吳崢稍早曬出多張截圖，驚見包括，藍委廖偉翔、青工會等系統的聊天室群組，都出現動員干擾場外集會的對話，讓吳崢驚呼，傅崐萁完全在自導自演。

吳崢指出，國民黨動員，意圖干擾公民運動，並呼籲，今天聲援的朋友們注意安全，千萬不要起衝突。

之所以指控國民黨動員干擾集會，吳崢說明，昨天包括國民黨立委廖偉翔以及許多國民黨組織群組、韓國瑜後援會群組等，都出現了由國民黨官方發動的動員要來立法院周遭。

吳崢進一步指出，其中，「也包括退將系統、黃復興系統、國民黨青工會系統等等，證據非常確鑿。」

▲民進黨發言人吳崢曬出多張藍營群組截圖，內容有涉及動員干擾立院場外集會的對話。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

針對傅崐萁昨日說綠營將動員中南部黑道北上的指控，吳崢表示，傅崐萁昨天還在造謠、帶錯誤風向，這個指控是完全不實、完全錯誤的，事實上，國民黨的許多現任立委才是黑影幢幢。

吳崢認為，傅崐萁自己製造新聞，再説據媒體報導，完全自導自演，並呼籲傅崐萁，將情資交給警方，依法執法。

此外，吳崢也再次提醒今天前來聲援的好朋友們，注意安全、也注意保暖，盡量結伴同行，不受挑釁，即時和朋友通報狀況，有狀況馬上請公民團體與集會主辦單位聯繫。