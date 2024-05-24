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柯一正現身立院場外！憶黃國昌當年只睡2小時　嘆：罵不了一隻狗

▲▼柯一正現身立院場外聲援5/24抗議。（圖／翻攝「經濟民主連合」臉書直播）

▲柯一正現身立院場外聲援5/24抗議。（圖／翻攝「經濟民主連合」臉書直播）

記者林育綾／台北報導

立法院今（5/24）日續審國會改革法案，公民團體號召民眾加入抗議行列，下午3點多宣布現場已聚集2萬人，也有名人陸續加入。導演柯一正到場聲援，提到當年與黃國昌的一段回憶，表示當年黃國昌曾經只睡2小時，就起來說要繼續開會，為了民主奮鬥的樣子讓他感動；如今黃判若兩人，柯一正說，「有人問我怎麼不罵他？因為我沒辦法罵一隻大陸的狗」。

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場聚集民眾，紛紛舉牌表態。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

柯一正提到一段與黃國昌的回憶，表示當年黃國昌有一次只睡2個小時，就起身說要繼續開會，讓他很感動黃在政治領域認真、熱血。不過如今，黃國昌的行為與10年前判若兩人，柯一正也說，「有人問我怎麼不罵他？因為我沒辦法罵一隻大陸的狗」，語畢現場抗議民眾大聲鼓掌並呼喊聲援。

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾製作舉牌「豬哥亮沒有死，死的是2014的黃國昌」。（圖／記者湯興漢攝）

有關5/24立院外抗議，公民團體指出，立法院在5/17、5/21 嚴重違背程序正義，企圖將《立法院職權行使法》與《刑法》藐視國會罪等法案完成三讀，因此台灣經濟民主連合、台灣公民陣線、台灣民主實驗室、臺灣學生聯合會、婦女新知基金會等超過50個團體，發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審，號召民眾到現場力挺。

目前現場聚集2萬人，青島東路已塞滿人潮，民團呼籲民眾可到「濟南路」加入行列；而中山南路慢車道也因人潮眾多，開始進行管制。現場持續號召，「下班下課，立院集結！」

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲5/24立法院外抗議，青島東路塞滿人潮，民團建議到濟南路加入行列。（圖／記者湯興漢攝）

民團在現場提供水、零食餅乾、補給品、雨衣等用品，並不時呼籲民眾記得補水、上廁所。而在青島東路和濟南路靠近「中山南路口」一側也設有多間流動廁所，更設有「育兒區」帳篷、醫護區等，可說規劃相當完善。

公民團體號召現場群眾做兩件事，第一是打給自己選區的藍白立委服務處，直接表達對國會濫權的不滿；第二是，「打電話給所有親朋好友，請他們下班下課後前來現場守護民主。」

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

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