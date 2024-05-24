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立法院場外破2萬人！中山南路也管制　現場號召：下班下課繼續來

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲5/24立法院外抗議人潮破2萬人，現場民團號召：下班下課繼續來。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（5/24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集，稍早公布現場已集結2萬人，目前除了青島東路、濟南路封閉管制之外，中山南路慢車道也開始進行管制。公民團體號召現場群眾做兩件事，第一是打給自己選區的藍白立委服務處，表達對國會濫權的不滿；第二是，「打電話給所有親朋好友，請他們下班下課後前來現場守護民主。」

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼5/24立法院外抗議，人潮已從青島東路蔓延到濟南路、中山南路。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

立法院場外今日從上午開始聚集抗議人潮，「經濟民主連合」及超過50個公民團體號召，要求將違背程序正義的《立法院職權行使法》、《刑法》藐視國會罪等法案退回委員會重審。抗議民眾從數千人，到稍早下午3點多由主辦宣布已達2萬人，民團也期望今日能集結至10萬人。

由於青島東路目前人潮洶湧，公民團體也呼籲，如果民眾想到場聲援，可以到「濟南路」加入行列。

▲▼國會改革法案5/24再闖關，民團立法院場外抗議，青島東路人潮不斷。（圖／記者黃克翔攝）

▲民團稍早公布，現場已聚集2萬人。（圖／記者黃克翔攝）

▼民眾在現場舉牌「沒有討論，不是民主」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院立5/24續審國會改革法案，場外群眾一度對著議場高喊「沒有討論，不是民主！」（圖／記者林育綾攝）

▲立法院立5/24續審國會改革法案，場外群眾一度對著議場高喊「沒有討論，不是民主！」（圖／記者林育綾攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲青島東路現場，立委林俊憲出來和民眾揮手。（圖／記者湯興漢攝）

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