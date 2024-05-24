恐怖畢旅！6國中生疑集體中邪　授籙道長「5關鍵」斷言：卡到陰

▲東部一所國中到墾丁畢業旅行，傳出6名學生卡到陰。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

東部一所國中前往墾丁畢業旅行，卻傳出6名學生在旅館內看到靈異現象，發生嘔吐昏迷的狀況。對此，民俗專家表示這就是所謂的「中邪」，建議家長帶孩子到廟裡拜拜和收驚，而正一派道長也列出5個重點結論：就是卡到陰。

消防局今（24日）半夜0時13分接獲民眾報案，得知墾丁有國中生因不明原因情緒躁動，到現場發現4女1男均有躁動、哭泣、無力情形，陸續送醫治療，患者均意識清楚，生命徵象穩定，肢體無力，發抖想吐；後續又有1生同樣也出現症狀，老師為謹慎起見，因此也將該生送往醫院檢查，目前6人均無大礙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此事，一名有授籙的正一派道長接受中天新聞訪問，從新聞報導的情況中分析指出5大重點，包括：

1、已經排除食物中毒

2、半夜十二點在房間內也不可能熱過頭

3、別間不會，只有這間這樣

4、進去就開始不舒服

5、學生也表示有看到

該位道長表示，綜合以上5點的結論，就是「卡到陰」。道長指出，住在這間飯店的學生不適反應都很嚴重，代表對方很兇猛，如果不是專業人士，恐怕沒能力處理，建議要找專業人士收驚，但收驚只是初步處理，再來還要進行驅邪科儀。

而民俗專家廖大乙認為，孩子們心思單純，容易遇到靈體入侵，卡到陰對磁場較弱的人，會導致嘔吐甚至昏迷，確實符合「中邪」的現象，類似乩童起駕，但靈體有善有惡，一般乩童是請來善靈，但「卡到陰」就是遇到沒有修行的靈體。

廖大乙推測，這群國中生可能是在逛街時遇到靈體，可能是有冤屈想吐露，但整體事件還有待進一步了解。他也建議家長可以帶孩子到各自的宗教信仰中心，無論是佛教、道教、基督教或天主教，誠心拜拜祈禱，在信仰中心待個15分鐘就可以話化解。如果要拜拜，關聖帝君最好，因為關公代表正氣，陰靈自然退避三分。

▲民俗專家建議學生到廟裡拜拜。（圖／CTWANT提供）

◎民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀

▸ 被嫌噁心！孕婦罹糖尿病遭尪提離婚 她歎：還不是懷上你孩子

▸ 他分享「巧遇女明星」卻遭妻潑冷水 對話截圖曝光！網一面倒痛罵：麻煩放過你老婆

▸ 賀軍翔住處遭搜索「手機被查扣」！爆和酒店妹有關 經紀人回應了