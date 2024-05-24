山崎麵包接班人輕生內幕曝！　父言語霸凌「不顧醫囑」強逼上班

▲山崎麵包副社長在公司內輕生，而生前疑似遭到父親言語霸凌。（圖／翻攝自山崎麵包官網）



記者王佩翊／編譯

營業額超過1億日圓（約新台幣2052萬元）的日本麵包龍頭「山崎集團」醜聞頻傳，不但發生工廠死亡事故、假造消費期限、過勞等事件，近日更被爆出，副社長因罹患精神疾病，被醫師要求立刻休養，但是仍被父親逼迫持續上班，最終在東京總公司內輕生。

根據《每日新潮》報導，山崎麵包1948年由飯島藤十郎創立，至今社長一職都由飯島家世代傳承，目前的社長是第三代接班人飯島延浩，並由其長子飯島幹雄與次子飯島佐知彥共同擔任副社長。不過眾所皆知，飯島延浩有意將公司傳給次子飯島佐知彥。

一名前員工透露，「山崎集團包括Daily YAMAZAKI在內的零售線，原本是由長男飯島幹雄負責，然而因為連續處於赤字狀態，因此改由飯島佐知彥接手，這也顯示出社長對次子的期望更高。」

然而，2021年起，Daily YAMAZAKI等事業體改由社長直接管轄，甚至2022年12月發布人事命令，將原先由兄弟倆負責多個業務更換負責人，也讓公司內部員工大為驚訝。原本由佐知彥負責的生產、食品安全衛生管理、中央研究所等業務全部被轉到幹雄手下，而佐知彥手上只剩原先由哥哥管理的總務業務。

據悉，人事調動是因為佐知彥主動向父親表示罹患精神疾病，無法勝任工作，才會更換業務。然而飯島佐知彥精神狀況不穩定已經是全公司眾所皆知的事，就連醫師都要求他應該立刻休息，並停止出勤，但是依舊被父親逼迫照常上班。社長飯島延浩更是經常對兩兄弟進行言語霸凌與暴力。

飯島佐知彥最終在2024年1月9日於山崎集團東京總公司的12樓自殺身亡。《週刊新潮》曾向山崎麵包公關部門負責人詢問飯島佐知彥的死亡是否與飯島延浩的「職權暴力」有關，但只得到「無法回答有關個人隱私的問題，且記者問題裡的訊息與事實有明顯差異」的回應。

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