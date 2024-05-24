　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

山崎麵包接班人輕生內幕曝！　父言語霸凌「不顧醫囑」強逼上班

▲▼山崎麵包。（圖／翻攝自山崎麵包官網）

▲山崎麵包副社長在公司內輕生，而生前疑似遭到父親言語霸凌。（圖／翻攝自山崎麵包官網）

記者王佩翊／編譯

營業額超過1億日圓（約新台幣2052萬元）的日本麵包龍頭「山崎集團」醜聞頻傳，不但發生工廠死亡事故、假造消費期限、過勞等事件，近日更被爆出，副社長因罹患精神疾病，被醫師要求立刻休養，但是仍被父親逼迫持續上班，最終在東京總公司內輕生。

根據《每日新潮》報導，山崎麵包1948年由飯島藤十郎創立，至今社長一職都由飯島家世代傳承，目前的社長是第三代接班人飯島延浩，並由其長子飯島幹雄與次子飯島佐知彥共同擔任副社長。不過眾所皆知，飯島延浩有意將公司傳給次子飯島佐知彥。

一名前員工透露，「山崎集團包括Daily YAMAZAKI在內的零售線，原本是由長男飯島幹雄負責，然而因為連續處於赤字狀態，因此改由飯島佐知彥接手，這也顯示出社長對次子的期望更高。」

然而，2021年起，Daily YAMAZAKI等事業體改由社長直接管轄，甚至2022年12月發布人事命令，將原先由兄弟倆負責多個業務更換負責人，也讓公司內部員工大為驚訝。原本由佐知彥負責的生產、食品安全衛生管理、中央研究所等業務全部被轉到幹雄手下，而佐知彥手上只剩原先由哥哥管理的總務業務。

據悉，人事調動是因為佐知彥主動向父親表示罹患精神疾病，無法勝任工作，才會更換業務。然而飯島佐知彥精神狀況不穩定已經是全公司眾所皆知的事，就連醫師都要求他應該立刻休息，並停止出勤，但是依舊被父親逼迫照常上班。社長飯島延浩更是經常對兩兄弟進行言語霸凌與暴力。

飯島佐知彥最終在2024年1月9日於山崎集團東京總公司的12樓自殺身亡。《週刊新潮》曾向山崎麵包公關部門負責人詢問飯島佐知彥的死亡是否與飯島延浩的「職權暴力」有關，但只得到「無法回答有關個人隱私的問題，且記者問題裡的訊息與事實有明顯差異」的回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
ET快訊
快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定關2年9月　再14天就自由
藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名1男星不需表態：真的聰明
快訊／逃亡4天雙北趴趴走！　殺人未遂犯脫逃罪起訴
畢旅集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些
北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」！內容全讚爆：感謝提醒
快訊／17歲高中生母公開信！　「已原諒3刀男」
直擊／青島東路占滿5千人！
墾丁畢旅集體中邪！4女1男躁動、哭泣　送醫狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

先別急著換！日本7月發行新鈔「舊鈔還能用」　日銀：小心詐騙

想要PS5老婆卻買Switch　夫妻停車場吵架「男被甩下車殺死」

澳洲媽涉運毒來台最重死刑　前夫發聲了！「以為海外投資」控陷害

孩子撿貝殼「狂撈72顆特有種蛤蜊」　媽被重罰283萬！全家慘痛教訓

台灣人無懼中共軍演？BBC秀Google熱搜：星野源婚外情衝第一

山崎麵包接班人輕生內幕曝！　父言語霸凌「不顧醫囑」強逼上班

解放軍連2天軍演！路透：北京對賴「嚴厲警告」　真正懲罰還在後頭

新航亂流上修至108傷患　近30人傷及頭顱和脊椎！2歲童甩到腦震盪

日本航空又出包！事故頻傳　國土交通省今赴事務所臨時監查

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

辦一場婚禮要花多少錢？　夫妻曝自身經驗：186萬

西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

先別急著換！日本7月發行新鈔「舊鈔還能用」　日銀：小心詐騙

想要PS5老婆卻買Switch　夫妻停車場吵架「男被甩下車殺死」

澳洲媽涉運毒來台最重死刑　前夫發聲了！「以為海外投資」控陷害

孩子撿貝殼「狂撈72顆特有種蛤蜊」　媽被重罰283萬！全家慘痛教訓

台灣人無懼中共軍演？BBC秀Google熱搜：星野源婚外情衝第一

山崎麵包接班人輕生內幕曝！　父言語霸凌「不顧醫囑」強逼上班

解放軍連2天軍演！路透：北京對賴「嚴厲警告」　真正懲罰還在後頭

新航亂流上修至108傷患　近30人傷及頭顱和脊椎！2歲童甩到腦震盪

日本航空又出包！事故頻傳　國土交通省今赴事務所臨時監查

西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定執行2年9月　再關14天就自由身

脫口喊「護士」挨罵！他好奇：和護理師差哪　衛福部解答

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

「如此愛國，不當兵可惜！」青島東路塞爆　議員：看多少人願意簽

看著金惠奫就甜笑！ 張度妍問在交往吧？　邊佑錫曖昧笑：無可奉告

交友軟體「與妹子聊1話題」是禁忌！過來人點頭：瞬間冷掉

先別急著換！日本7月發行新鈔「舊鈔還能用」　日銀：小心詐騙

陸軍基隆營區士官長拿回扣！7年A走15萬　涉貪污遭收押禁見

想要PS5老婆卻買Switch　夫妻停車場吵架「男被甩下車殺死」

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

國際熱門新聞

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

前女友拍A片！美國男怒炸開車撞「男優」

中國對台軍演　歐盟聲明反對

新航恐怖亂流　男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」

黃仁勳看好AI生成影片　帶動晶片需求

日本宣導孩子求救絕招：屁屁按喇叭

中共軍演　台人更關心星野源偷吃八卦

男童狠砸酒桶！下秒遭打臉反擊頭破骨折

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

中國對台軍演　聯合國籲各方克制

美與台監控中共軍演　籲北京勿挑釁脅迫

美通膨數據不佳！高盛預計：Fed今年不降息

東京民宅火警4死　遺體驚見刀傷

更多熱門

相關新聞

日航又出包！　國交省今臨時監查

日航又出包！　國交省今臨時監查

日本航空23日上午7時半一架原定飛往新千歲的客機在羽田機場停機坪後推時，與另一架日航飛機發生碰撞，所幸當時機上300名乘客無人受傷。然而由於日本航空近期頻傳事故，國土交通省24日進入日航位於羽田機場的事務所展開臨時監查，將釐清事故原因並要求提出應對措施。

日本預測「艾維尼」輕颱明晨5時生成　路徑閃過台灣

日本預測「艾維尼」輕颱明晨5時生成　路徑閃過台灣

三菱機器人0.3秒解開魔術方塊　創世界紀錄

三菱機器人0.3秒解開魔術方塊　創世界紀錄

日本宣導孩子求救絕招：屁屁按喇叭

日本宣導孩子求救絕招：屁屁按喇叭

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

關鍵字：

麵包山崎集團日本自殺家族企業日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

楊丞琳、陳妍希跟進！

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面