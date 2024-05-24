錢都也爆「蛞蝓」在白菜上蠕動！業者道歉：店員清洗沒發現

▲民眾在錢都用餐發現蛞蝓在白菜上蠕動。（圖／取自Dcard）

記者黃士原／台北報導

前陣子才發生蛞蝓壽司事件，結果錢都火鍋也被民眾發現白菜上有活生生的蛞蝓，還反諷的說「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了」。對此，錢都表示，當日該分店馬上更換菜盤並表達歉意，同時下架白菜，未來會再進行內部管理與檢討，避免類似事件再發生。

日前有網友在Dcard發文，前陣子有蛞蝓壽司新聞事件，結果去錢都內湖IKEA店用餐，發現有一隻活著的蛞蝓爬在白菜上蠕動，原PO還反諷的說「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了」。看到文章的網友則留言說「食物都要煮熟再吃」、「這年頭去餐廳還要自己把食材洗乾淨」、「壽司比較誇張，畢竟要直接入肚了」。

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▲錢都表示，顧客5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓，當下即刻反應，店家也馬上更換菜盤並表達歉意。（圖／取自Dcard）

對此，錢都表示，顧客5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓，當下即刻反應，店家也馬上更換菜盤並表達歉意。經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的白菜，內部人員清洗時並未發現，進而依照正常程序出餐給客人，造成賓客不安，深表歉意。

錢都也表示，內湖IKEA店當日立刻下架白菜品項，改以其他葉菜類更替。未來會再進行內部管理與檢討，避免未來類似事件發生。

至於之前合點壽司發生蛞蝓從花壽司裡爬出的事件，北市衛生局除了派人前往稽查，業者日前也發布聲明，對於餐點出現異物蛞蝓致上萬分歉意，並在深刻檢討中，部分店鋪皆已接受各縣市衛生局稽查，缺失項目均已經在限期內完成改善，未來也將全力配合政府單位稽查。

合點壽司表示，事件經溯源釐清，發現蛞蝓來自食材中的紅卷鬚生菜，生菜使用水耕種植，在內部人員清洗葉菜未仔細檢查，師傅手捲壽司時亦未再次留意食材，故而發生事件，事件發生後，自19日營業前全台店鋪已經將含有該食材的商品下架，商品部亦在進行食材調整、內部管理檢討，避免類似事件再次發生。

