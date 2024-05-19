快訊／壽司有活蛞蝓！北市衛生局稽查見「2衛生缺失」　現場無病媒

▲網友至北市某知名連鎖壽司店點花壽司，竟爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

記者洪巧藍／台北報導

有民眾在北市合點壽司京站店用餐，驚見花壽司裡有活生生的蛞蝓，北市衛生局今（19）日下午前往稽查，現場的作業場所、食材沒有看到病媒出沒或者異物；但是在作業場所衛生方面，發現甜醬未標示名稱效期、送餐軌道下方不潔等2缺失，已經責令於22日前改善完成，將不定期複查，若未改善，會依法處分6萬到2億罰鍰。

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▲▼北市衛生局前往出現活蛞蝓的壽司店稽查，發現送餐軌道不潔。（圖／北市衛生局提供）

民眾在爆料公社PO文指出，晚餐到北市某知名連鎖壽司店用餐，最後一道菜點了花壽司，在先生先吃完一個輪到她要拿第二個時，竟然爬出一隻活生生的蛞蝓。民眾質疑，前陣子食安的問題非常嚴重，是不是風頭過了餐廳又開始沒那麼重視食安跟衛生。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，今日下午前往合點壽司京站店稽查，結果產品責任險在效期內，至於人員衛生、病媒防治、作業場所衛生加強查核，現場作業場所、食材沒有看到病媒出沒或者異物。而業者也表示，針對供應商送來材料，還沒有做成產品會整批退回，若經拆封發現問題，則會整批銷毀。

而現場稽查則發現，有分裝的甜醬未標示名稱、效期，另送餐軌道下方不潔等缺失，已經責令於5/22前改善完成，北市衛生局將不定期複查，若未改善，會依據《食安法》處分6萬到2億罰鍰。

▲北市衛生局前往出現活蛞蝓的壽司店稽查，冰箱甜醬未標示名稱、日期。（圖／北市衛生局提供）