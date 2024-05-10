看見台灣西南濱海地鹽業文化　頂級鹽花禮盒獲選國宴伴手禮

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，推出「鹹味浪潮」品牌，旗下「成功鹽 職人日曬頂級鹽花禮盒」獲選國宴伴手禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，推出「鹹味浪潮」品牌，旗下「成功鹽 職人日曬頂級鹽花禮盒」獲選國宴伴手禮。

雲嘉南管理處許處長宗民表示，非常開心「鹹味浪朝」品牌能夠登上國宴舞台，也將亮相於國際，這不僅是對雲嘉南海味的肯定，更是對長久以來持續守護、推廣台灣鹽業文化的官方、民間最大的鼓舞。鹹味浪潮品牌自2021年成立至今已有3年時光，為雲嘉南地區創造在地品牌差異化與獨特性，並結合三生一體（生活、生態、生產）概念，推廣地方深度旅遊。

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台灣守護文創股份有限公司陳董事長仁昌表示，台南北門的井仔腳鹽田是現存最古老且全台唯一的瓦盤鹽田遺址，至今已有200多年歷史，並且延續使用自1665年明鄭時代，由陳永華參軍引入的淋滷日曬法進行製鹽，而「成功鹽」則是這座古蹟還活生生存在並持續運作的證明。這次有機會登上國宴舞台，也希望讓大家品嚐到有海、季風、土壤、陽光的味道，也有人的滋味，一起認識台灣走過360年的鹽業文化。

近日北門遊客中心新完工的地景裝置藝術景點「當海回來時-他們這一家」，及「2023鹹味浪潮-品味鹹良慢生活」觀光形象影片分別奪下2024年度美國繆斯國際設計大獎(Muse Design Awards) 景觀設計-雕塑設計類別金獎及影片設計-觀光類別金獎。雲嘉南管理處希望透過多元方式，吸引民眾認識「台灣本土文學」和「日曬鹽業」等文化，盼能引起遊客認同地方文化的珍貴。

歡迎大家蒞臨台南北門井仔腳以及七股遊客中心成功鹽體驗館，除了可以來場鹽業文化巡禮之外，還能體驗並購買頂級鹽花禮盒伴手禮，或者透過網路下單(www.tnshio.com)即可購買優質的成功鹽系列產品，感受這塊台灣鹽產業應許之地所出產的美好。