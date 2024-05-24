台灣最夯伴手禮換誰當？眾人改買「烏魚子」：日本人超愛

▲日本人吃膩鳳梨酥？不少網友都直言，烏魚子是最流行的伴手禮。（示意圖／CFP）

網搜小組／柯沛辰報導

鳳梨酥、太陽餅、蛋捲等台灣名產，深受外國遊客歡迎。不過，近日一名網友煩惱要帶給日本老友的伴手禮，因此好奇上網詢問大家意見，沒想到最多人都點名「烏魚子」，原因是台灣人太常送鳳梨酥，日本人已經吃膩，現在貴重的烏魚子已成為新寵兒。

原PO在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，他近期將到大阪拜訪老朋友，因此想請益大家「一般日本人喜歡台灣的什麼名產？10年前我帶了板橋的鳳梨酥跟嘉義的蛋捲去超受歡迎！」

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許多網友看完紛紛留言「佳德鳳梨酥」、「七七乳加巧克力」、「聽我日籍老師說是茶葉」、「看年齡分佈，年輕人出乎意料喜歡義美小泡芙」、「義美巧克力酥片，超受歡迎」、「阿里山高山茶」、「沙其馬，意外受長者歡迎」、「台灣高山茶， 在日本買好貴」、「會掉屑的都不要」、「看送禮的對象，長輩保守就茶葉，年輕人就零食類」。

值得一提的是，最多網友推薦的是「烏魚子」，原因包括「炙烤烏魚子夾蘋果切片，日本朋友很喜歡」、「在日本很貴，送這個會很開心」、「據說日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」、「因為台灣人都習慣送鳳梨酥，所以常有台灣人在身邊的日本人常常一年到頭都在吃鳳梨酥」。

有網友指出，「日本的烏魚子是日本三大珍饈之一，其實很貴重也很受歡迎的，只是跟台灣一樣，年輕人比較不愛，老一輩的日本朋友很常在烏魚子季節時來台灣採購烏魚子，因為價格跟日本差很多，且台灣製作的品質都還不錯」掀起熱議。

▼網友指出，烏魚子對日本人來說相當貴重，在日本的價格也很貴，因此受到歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）