▲立法院場外抗議人潮眾多。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，一早場外已集結大批民眾舉牌抗議，逾5000人占滿青島東路。新黨台北市議員侯漢廷23日就在議會上指出，「明天（指今日，24日）即將有可能產生大規模的集會遊行」，現場民眾眾多，兵役局應該前去募兵，「如此愛國，不當兵太可惜了！」此話一出，也掀起網友討論。

侯漢廷昨（23）日質詢時表示，「明天（指今日，24日）即將有可能產生大規模的集會遊行」。這時他要求時間暫停，並請台北市兵役局長李治安上台，因為他知道兵役局有協助募兵的工作，「所以我真誠建議，明天或者是下禮拜的這個陳抗，兵役局應該要可能麻煩一下，多多到現場去募兵，現場可能十萬民眾，如此愛國，不當兵太可惜了」。

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▲侯漢廷。（資料照／記者黃克翔攝）

侯漢廷接著說，「黑熊學院渾身是膽，不當兵太可惜，真誠建議兵役局到現場去募兵，發放一些募兵文宣，十萬人參加、三萬人參加，就看有多少人願意簽下去，兵役局可以研議嗎？」並問台北市長蔣萬安，「有沒有覺得是個好主意？」

蔣萬安先回應，「我請局長這邊去思考一下。」後來面對侯漢廷追問，又說「這很有創意」。於是侯漢廷又說這不是有創意，「這個是本來就應該要做的對不對？」蔣萬安則點了點頭。

針對侯漢廷的這番言論，也在網路上掀起討論，「漢廷每次都有很好的建議，漢廷真棒」、「讚啦！讓國軍招募中心到現場設攤」、「有創意！是不是真心愛台灣就看這時」、「口口聲聲愛台灣！報效國家的機會到了」、「好像有道理」、「那個氣氛下，搞不好真的可以簽幾個」。

▲現場超過5000人。（圖／記者黃克翔攝）

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、台灣民主實驗室、臺灣學生聯合會、婦女新知基金會等超過50個團體，發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，指出立法院在17日、21日嚴重違背程序正義，企圖將《立法院職權行使法》與《刑法》藐視國會罪等三法案完成三讀。今天一早，立法院外場外已集結大批民眾舉牌抗議，超過5000人占滿青島東路。