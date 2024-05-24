統戰最新戰場在立院？　黨政人士揭三步驟劇本：台灣陷內外交迫

▲國會改革法案24日再闖關，立法院場外抗議人潮陸續聚集。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案。黨政人士指出，後續預計將會依照三步驟的統戰劇本進行，首先是繼續強推法案，其次則是動員群眾集結立院外抗衡公民勢力、安排策反人士混入製造衝突，最後則是在法案過關後策動街頭抗議、製造台灣社會混亂，形塑台灣內外交迫的局面。

黨政人士指出中國流亡作家袁紅冰在今年初披露，中國國家主席習近平指示統戰的最新戰場在立法院，通過韓國瑜、傅崐萁與國民黨團等，以國會改革名義，提出立法院調查權、總統質詢權、反台獨法等法案。

黨政人士披露，24日立法院將再度表決國會擴權法案，預計後續有三步驟的統戰劇本進行。第一，續由韓國瑜、傅崐萁主導強推，被認為是知美派的江啟臣完全沒有角色；第二，國民黨動員群眾集結立院外抗衡公民勢力，恐有策反人士混入其中，試圖製造混亂與暴力，削弱公民自主抗爭正當性；第三，國會擴權法案強推通過，台灣立法院香港化，街頭遭策反人士混入，升高抗爭性，製造台灣內部動亂，配合中共軍演，形成內外交迫之勢。

▲立法院院會持續處理國會改革五法，立法院長韓國瑜主持議事進行。（圖／記者李毓康攝）



黨政人士說明，本週二立法院進行表決時，韓國瑜同時要接待多組外賓，照往例，院長若無法主持議事，會由副院長繼續主持議事，但當天韓國瑜卻宣布休息，也不讓江啟臣主持，恐怕是因為江啟臣過去被認為是國民黨內的知美派，不認同韓、傅二人的議事處理手段，因此被韓國瑜「冷凍」。

其次，24日最有可能發生的劇本，就是製造公民集會的騷動，營造暴力形象。當現場爆出暴力事件後，訴求焦點往往會被模糊，甚至會引發原本意見中立的民眾反感，因而降低訴求的正當性。

黨政人士說，過去美麗島事件發生時，原本和平的集會遊行卻突然有國民黨的便衣混入，並朝講者投擲雞蛋進行挑釁、升高衝突，隨後鎮暴警察藉機進行執法。當年事後也被爆出，時任高雄市長王玉雲掌握7、80名流氓可運用，在當時國民黨政府的指揮下，迅速將遊行定位成暴力行為，並播送憲兵、警察住院的畫面，將該次遊行的正當性降到最低。

黨政人士指出，當藍白強行推過國會擴權法案後，實質過半的藍白立委權力無限上綱，未來將劍指強化國家安全的反滲透法、國安五法等相關法案，讓台灣國會香港化，成為人大的橡皮圖章。今日的公民抗爭也很可能被策反人士模糊焦點、訴求，製造台灣內部動亂，配合上這兩日的中共軍演，形成內外交迫的情勢，傷害台灣國際形象，讓中國有機可乘。