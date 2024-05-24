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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林淑芬右勾拳重擊麥玉珍　民眾黨：民進黨傷了新住民的心

記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案。在上午會議開始前，藍綠白就因要在議場貼布條標語；其中，綠委林淑芬與白委麥玉珍爆發衝突，兩人在議場互毆。對此，民眾黨表示，這一拳，打在麥玉珍委員的臉上，重重的傷了愛台灣的新住民的心、也重重的傷害台灣民主，就像在告訴新住民們，不要以為你跟我們是一樣的、是平等的，「向我低頭」！「不要擋路」！否則教訓妳、打妳，剛好而已。

▲▼林淑芬先揮拳麥玉珍 國會改革亂鬥 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院24日續審國會改革法案，會議開始前爆發衝突，綠委林淑芬（左）右勾拳重擊白委麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨說，民進黨暴力已經不是第一次，繼5月17日，民進黨立委林淑芬直接推打麥玉珍導致她手臂受傷後，24日林淑芬再次攻擊、毆打麥玉珍，民眾黨嚴正譴責民進黨立法委員的暴力行為，鄭重要求民進黨道歉，賴清德總統暨民進黨黨主席，請展現總統的高度與格局，要求民進黨立委為自己脫序的行為道歉。

民眾黨指出，直播畫面清楚拍下，民進黨的林淑芬從台階上下來的時候，為了要麥玉珍「讓路」，她連推了麥玉珍三次。第三次力道之大、讓麥玉珍明顯往前傾，麥玉珍委員感覺到攻擊回頭也舉起手揮舞，但她並沒有碰到林淑芬委員，結果林淑芬委員竟然直接飽以老拳，重重毆打麥委員的左臉。

民眾黨說，力道之大，讓麥玉珍的左臉立刻紅腫，而林淑芬卻滿臉不屑笑著、甩著她的布條離開，後來還在議場外拉開喉嚨大喊，反控是麥玉珍先動手傷人。

民眾黨指出，林淑芬的選區，有多少新住民與移工，在為台灣的經濟也為自己的生計努力。他們無時不刻想融入台灣，但林淑芬卻不斷針對麥委員，「今天那耀武揚威的一拳，重重打在代表新住民民意的麥委員臉上」，就像在告訴新住民們，不要以為你跟我們是一樣的、是平等的，「向我低頭」！「不要擋路」！否則教訓妳、打妳，剛好而已。

「這一拳，不只打在麥玉珍的臉上，也重重打在新住民的心上、傷害了台灣民主。」民眾黨說，民進黨在選舉時分化人民、歧視新住民，把陸籍配偶與新住民塑造成洪水猛獸；進了國會，更遮掩不了他們對新住民的輕視排擠，那傲慢的嘴臉，無比醜惡，那絕對不是台灣最美的風景。

民眾黨痛斥，民進黨比人頭比不贏就比拳頭、比拳頭比不過開始造謠，在立法院院會本就是採「多數決」，民進黨卻不尊重民主程序一直要翻桌，不斷的假訊息、不停的暴力攻勢，民進黨正在戕害台灣民主、動用暴力使民主倒退，我們再次嚴正譴責！

民眾黨要求，請賴清德主席要求施暴的立委與民進黨黨團立即道歉，向麥玉珍委員道歉、向你們汙辱了神聖的立法殿堂與侵害人民權利道歉，「停止暴力！停止抹黑！不要一錯再錯，使台灣民主蒙羞！」

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