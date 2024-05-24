立院場外1萬人！民團發送「野百合」號召：破10萬人才會被注意

▲國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議人潮持續增加，民團發放「百合花」讓民眾高舉。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，在公民團體號召下，場外集結抗議人潮不斷增加，主辦宣布到中午12點現場已經1萬人。民團更在現場發放「野百合」讓民眾高舉，並表示，今日人潮聚集速度已經比周二還快，但立院場內會議的人似乎還在忽略民意，希望有更多人民持續到場，期望能聚集10萬人共同守護台灣民主。

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▲高中生向學校請假，現身立院場外。（圖／記者林育綾攝）

超過50個公民團體號召，集結民眾在立法院場外抗議，要求將違背程序正義的《立法院職權行使法》、《刑法》藐視國會罪等三法案退回委員會重審。立法院場外今日集結大批人潮，許多民眾、學生不分老少紛紛到場。

▲▼立法院今續審國會改革法案，在公民團體號召下，場外集結抗議人潮不斷增加。（圖／記者林育綾、黃克翔攝）

不過稍早同步立法院場內會議畫面，情況也令民眾失望，民團呼籲「我們的人可能不夠多，所以場內的人還在忽視民意」，但也提到，今日人潮聚集的速度，已經比周二還快，目前青島東路已經佔滿人潮，加上濟南路也有約一半的人潮，到上午11點已集結約7千人，「期望今天能聚集10萬人，共同守護台灣民主。」主辦稍早再宣布，到中午12點現場已經1萬人。

▲▼也有各種族群舉牌像是「在成為動漫迷之前，我是台灣人」。（圖／記者林育綾攝）

民團也在現場發起「百合花」，讓民眾手持高舉象徵民主，持續強調「沒有討論，不是民主」。現場民眾也自行製作各式各樣的手舉牌，像是「我藐視國會，也藐視國昌」、「豬哥亮沒有死，死的是2014的黃國昌」。

此外也有各種族群舉牌像是「在成為動漫迷之前，我是台灣人」、「在成為音樂劇迷之前，我是台灣人」，擔憂在通過法案後，可能自己熱愛的事物都會被經過「審查」。

▲▼立法院場外聚集抗議人潮，主辦表示已經1萬人。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼在公民團體號召下，場外集結抗議人潮不斷增加。（圖／記者林育綾攝）

▲▼立法院外聚集人潮已外溢至濟南路上。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院外聚集人潮已外溢至濟南路上。（圖／記者李毓康攝）