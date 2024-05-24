柯建銘指韓國瑜是「最後長城」　「歷史罪人或共同院長在一念之間」

▲民進黨團總召柯建銘召集黨籍立委商討對策。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（24日）續審國會改革相關條文，民進黨團總召柯建銘提案發言時表示要做出最沈重抗議。他指出，韓國瑜是「最後長城」，只要議事中立、守住程序正義，國會民主就能繼續發展，到底要做歷史罪人，還是要做共同的院長，都在韓的一念之間，弄權一時、淒涼萬古。

對於舉手表決僅單邊表決，柯建銘指出，根據議事規則36條，表決結果要正反並陳，抗議了韓國瑜也不理，這完全違反議事規則，卻照常這樣幹下去，且韓居然不顧事實，要民進黨保證不佔領主席台才要按表決器，當民進黨是白癡？民進黨要的是退回重審。

▲524國會續審「國會改革」相關法案，民進黨團總召柯建銘發言表達沈重抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

對於表決過程，柯建銘說明，表決時本來就要按鈴7分鐘，秘書長說不用，經抗議後變成按鈴1分鐘，這是議事中立嗎？你現在是立法院劊子手，國民黨講國會改革，是對國會改革極大污衊，國民黨是毀憲亂政、國會擴權，歷史上沒有人白痴到這個地步，在國會殿堂上留下這可恥一幕，不知道他們以後如何面對。

對於藍委、白委國是論壇發言，柯建銘痛批，完全顛倒是非、胡言亂語，藍白兩黨會變成歷史罪人，這都有國會正式紀錄，國會喪鐘已經敲響，你們都是共犯結構、歷史罪人。

▲民進黨立委「舉雙手」表決，以示抗議。（圖／記者屠惠剛攝）