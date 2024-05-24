「2兆錢坑法案」是瞎扯？　事實查核中心打臉民進黨

▲民進黨痛批花東建設3法案是「2兆錢坑法案」，台灣事實查核中心闢謠2點打臉了。（圖／CTWANT提供）

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立法院今（24日）續審國會改革法案，預料朝野又將颳起一波腥風血雨，國民黨立院黨團擬通過花東快速公路建設特別條例草案等3案，遭民進黨痛批是「2兆錢坑法案」。對此，台灣事實查核中心表示，兩兆經費說法只是民進黨的「估算」，其中2法案尚未訂出預算，且立院17日院會議程也沒有排審。

國民黨立委傅崐萁提出花東交通建設的特別條例草案，包括「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」及「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等3案，卻被民進黨團質疑是「2兆錢坑法案」，更有消息指出，17日的立法院院會表決將強行通過花東3案，引起上千人聚集立法院外抗議，議場內當天也爆發藍綠大亂鬥，不少立委掛彩送醫。

針對錢坑法案，台灣事實查核中心指出，根據立法院官網公告，17日、21日院會只有第7案「環島高速鐵路建設特別條例草案」與第8案「花東快速公路建設特別條例草案」被列入議程，網傳的「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」並未納入其中。

台灣事實查核中心說明，另外預算方面，目前僅「花東快」法案明訂預算上限為2500億元，而「環島高鐵」、「國道東延」2案尚未訂出預算，因此2兆法案的說法，只是民進黨對花東3案的花費估算。

對此，國民黨立委王鴻薇也在臉書發文，表示事實查核中心已針對國會改革法案的爭議逐項澄清，「一再證實民進黨的說法不只說謊，還是造謠！」並指控民進黨立委黃捷、邱議瑩偷走國民黨的表決卡，當天才不得已用舉手表決，怒斥綠營「做賊喊抓賊」。

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