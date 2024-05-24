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明明少子化！一票家長不解「公幼超難抽」　老師吐實情

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣生育率全球墊底，少子化情況越來越嚴重；然而，不少家長卻抱怨，公幼超難抽，中籤率僅落在10%-20%，若讓孩子念私立，每個月會多出1萬的開銷。話題讓爸媽們心有戚戚焉，但也有許多過來人直言，「還是送私立比較划算，公立時間很不便。」

網友昨在PTT發文提到，5~6月除了報稅，也是很多適齡孩子家長抽公幼的日子，「我的小孩去年沒抽到，已經上私幼了；但聽到雙北同事們說，公幼超級難抽，大概幾千個人抽百來個名額，完全感受不到少子化。」

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他進一步提到，這些公幼中籤率大概10%~20%，「沒上就要去抽準公共，附近的準公共還是要抽，再沒有就要念很貴的私立，1個月跟公立整整差1萬元，這樣的情況誰敢生啊？」

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

就有公立幼兒園老師指出，主要是因為現在教育部逐年調降公立幼兒園的師生比，導致名額變少，所以真的很難抽到。另外，也有內行補充道，「有低收入戶、特殊生、新住民等保障名額，所以實際招一般生的名額更少。

無獨有偶，不少家長也在論壇mobile01哀號，「到底為什麼？每間幼兒園都要排隊抽籤，不是說少子化嗎？」「我也超納悶這個問題，每年都是1、200個抽10個，超無奈的，只好繼續碰運氣，已經連續兩年都抽不到了」。

值得一提的是，許多過來人直言，還是讀私幼比較划算，「公幼麻煩，有寒暑假」、「私立可以領育兒津貼」、「麻煩死...有差這1萬嗎？升小學就解任務了」、「公幼很難配合時間接送，尤其是雙薪家庭」、「私幼也有補助啊，補助完比公幼貴一點而已，私幼還不會放寒暑假，很多家長更愛私幼」。

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