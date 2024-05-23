清大「畢典抽籤制」中籤才能入場！學生罵爆校方急轉彎

▲清大這次的畢典原先採抽籤制，引起反彈後緊急。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

每年的這段時間是各校畢業季，有大量學生準備離開校園、步入職場。不過，清華大學今年原先決議，要將學士班、碩士班合併辦畢業典禮，導致人數爆滿、只能抽籤決定誰入場，引起大量學生不滿。而校方在接受到各方反映後，也緊急調整座位，讓所有人都能參加畢典。

據了解，清大的學士班、碩士班過去都是分開舉辦畢典，不過因為出席率不佳的問題，加上大學畢典辦在晚上，引起家長不滿，因此決議今年統一時間點舉行，上午一起辦理畢業典禮。

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不過，學士班、碩士班合辦畢典後，參加人數卻突然暴增，導致體育館無法負荷，校方經過商議，決定以抽籤的方式，來決定學生的入場資格。

抽籤決定名額的方式曝光，立即掀起大片反彈聲浪，有學生對此質疑，雖然有留位置給學生家長，但為何想參加畢典的學生，反而要靠抽籤決定是否能進場，導致許多人念了4年、甚至是更多年，卻無法參加畢業典禮。

對此，清華校方得知學生不滿，緊急開會再討論，並且透過重新規劃座位的方式，讓畢典會場能夠容納更多人，所有想參加的學生都能進場參加畢典。至於在先前的抽籤制當中，已經中籤的家長，則可以在2樓的家長席觀看畢典，並且會提供直播畫面。