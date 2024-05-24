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陳水扁曝高層2月曾轉達特赦　因他不認「犯罪所得」破局

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會19週年感恩餐會。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前傳出總統蔡英文可能520卸任前特赦前總統陳水扁，最終沒有下文，陳水扁今（24日）出席凱達格蘭基金會19週年感恩餐會，他透露，今年2月就有高層轉達，「蔡英文總統已決定好特赦」，連賴清德都不知道，但5月初卻說要簽切結匯回1千萬美元、認罪，自己難以接受，這些錢不是犯罪所得，自己會為了清白辯到最後一口氣。

對於傳聞中的特赦案，陳水扁表示，今年農曆初三就有高層到他家，轉達「蔡英文總統已決定好特赦」，自己非常意外，對方還說這件事連賴清德都不知道，並要他保密，因此當時面對媒體詢問，「我的答案就是毫無所悉，這是善意謊言。」

陳水扁指出，當時對方說是無條件特赦，但5月又傳來文件要求他簽名，內容是要他匯回「犯罪所得」1千萬美元、要切結，但2009年陳致中就說過，若可以處分這筆錢會全數捐出做公益，且這筆錢是選舉所得，跟所涉案件一點關係都沒有，卻要他說是犯罪所得，「有可能接受嗎？強人所難。」

陳水扁表示，自己也溝通能不能不寫犯罪所得，後來高層就用各種理由、講些五四三的，不特赦。陳也指出，他未來的命運有兩種，第一、就是抓他回去繼續關，但刑期不可能再增加，且再3年多就能申請假釋；第二、還沒結束的案件繼續開庭，自己已經準備好為清白辯護到底，把牽涉的錢「到底誰拿多少」一個個公布，為清白辯到最後一口氣。

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

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