回顧美國近3次祝賀總統就職規格　今用「台灣總統」稱賴清德

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（20日）正式就任，「美國在台協會AIT」以「美國國務卿布林肯」名義，發出聲明祝賀，更以「台灣總統」稱呼他。對於美方對台的態度，從2016年至2024年，三次總統就職典禮，用字跟規格皆有所不同，以下回顧這三次美方祝賀內容的轉變。

2016年

回顧2016年總統蔡英文第一任期就任，「美國在台協會AIT」僅以協會名義祝賀，不過正式新聞稿標題以「台灣總統」來稱呼她。

當時，美國在台協會AIT表示，美國向台灣第四位「民選總統」蔡英文女士的就職表示祝賀。此次政權和平轉移是台灣活躍民主發展的又一里程碑，為此美國也要向台灣人民表達慶賀。美國感謝馬英九總統於八年任內強化美台關係有成。美國期待與新政府，以及台灣所有政黨與公民團體合作，進一步強化美台人民之間的關係。

2020年

接著，2020年總統蔡英文第二任期就任，美國在台協會AIT則更進一步以「美國國務卿蓬佩奧」名義與規格發出聲明，來祝賀蔡英文，內容也提及印太地區、《台北法案》，相較2016年，雖然沒有明確以「台灣總統」稱呼她，但台美關係明顯更進一步。

當時，蓬佩奧表示，恭喜蔡英文總統展開第二個任期，蔡總統高票當選連任，顯示她已贏得台灣人民的尊重、欽佩及信任。蔡總統帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的表率。

美方表示，美國一直以來都視台灣為世界上一股良善的力量，以及可靠的夥伴。台灣也獲得美國兩黨一致的支持，正式生效的《台北法案》就是一個例證，《台北法案》不僅強化美台整體關係，也促進了更緊密的美台經濟合作。美國對印太地區有著共同的願景，一個遵循法治、力行透明、追求繁榮，以及人人享有安全的願景。這次的新冠疫情是一個契機，讓國際社會了解為什麼台灣的防疫模式值得效仿。放眼未來，蓬佩奧有信心在蔡總統的領導之下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮

▲總統520就職典禮，前國務卿蓬佩奧。（圖／記者湯興漢攝）

2024年

至於今年總統賴清德的520就職典禮，美國在台協會AIT比照2020年以「美國國務卿布林肯」名義與規格，再發聲明祝賀，除了提及台美關係外，強調「台海穩定」，同時也比照2016年，以「台灣總統」來稱呼賴清德，可見美方態度從2016至今已有轉變。

今日，布林肯表示，美國祝賀賴清德先生就任並成為台灣第五位民選總統，美國也恭賀台灣人民再次展現其民主體制的強健與堅韌。美國人民與台灣人民之間的夥伴關係根植於民主價值，無論是在貿易、經濟、文化還是人民之間的情誼等面向都持續擴展與深化。

美國感謝蔡英文總統在過去八年任內強化美國與台灣之間的關係，美國更期待與賴總統以及橫跨台灣政治光譜的夥伴攜手合作，一同追求台美共同的利益和價值，深化台美長久以來的非官方關係，並維持台海的和平穩定。

▲▼美國國務卿布林肯聲明。（圖／翻攝美國在台協會臉書 ）



▲美國國務卿布林肯 。（圖／翻攝 央視）

▲總統蔡英文。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）